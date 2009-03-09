محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب "ستاره کوچولو" که به زبان ارمنی ترجمه شده است در کتاب مجموعه آثار نویسندگان برتر جهان در ارمنستان منتشر شده است.

وی ادامه داد: برای سخنرانی و شرکت در همایش به دعوت انجمن نویسنگان ارمنستان برای یک هفته به این کشور سفر می‌کنم.

این نویسنده در مورد کتاب "ستاره کوچولو" گفت: این کتاب که برای کودکان است داستان یک ستاره تنها است که در آسمان به دنبال راهی برای پر کردن تنهایی‌اش است اما موفق نمی‌شود و به زمین می‌آید و با یک کودک دوست می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر هم مشغول نوشتن یک رمان برای نوجوانان به نام "گرگ" هستم که وقایع آن در روستا اتفاق می‌افتد.

یوسفی در مورد آخرین آثاری که منتشر کرده است گفت: "خانم چیتی" که داستان یک خانم چیتی است که از خودش همه چیز درست می‌کند توسط نشر به‌نشر در ماه گذشته منتشر شده است.

وی "ادبیات کهن، ادبیان نو" را دیگر اثر منتشر شده‌اش در ماه گذشته خواند و گفت: این کتاب اثری تئوریک درباره چیستی ادبیات و مقوله‌هایی نظیر بازآفرینی و بازنویسی است و انتشارات پیک بهار آن را منتشر کرده است.