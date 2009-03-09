به گزارش خبرگزاری مهر، در این شبکه روزانه چهار ساعت برنامه تلویزیونی در دو نوبت 9 تا 11 و 14 تا 16 و 20 ساعت برنامه رادیویی با موضوع هنر دینی و اسلامی از تولیدات آثار هنری استان گلستان و سایر مراکز استانی حوزه هنری پخش می‌شود.



امکان پخش زنده رویدادهای فرهنگی و هنری همچون نشست‌ها، جشنواره‌ها و کارگاه‌های استانی و سراسری کشور از ویژگی‌های این شبکه است. شبکه "سوره" با تلاش متخصصان استانی و غیراستانی که در عرصه تأسیس شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی تجربه دارند و با حضور ریاست و مدیران مراکز هنری حوزه هنری و مقامات استانی در راه‌اندازی می‌شود.

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