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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۴

راه‌اندازی نخستین شبکه هنری رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی

راه‌اندازی نخستین شبکه هنری رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی

نخستین شبکه 24 ساعته هنری، رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی با عنوان "سوره" یکشنبه 25 اسفند همزمان با میلاد حضرت رسول اکرم (ص) با حضور مدیران حوزه هنری در گرگان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شبکه روزانه چهار ساعت برنامه تلویزیونی در دو نوبت 9 تا 11 و 14 تا 16 و 20 ساعت برنامه رادیویی با موضوع هنر دینی و اسلامی از تولیدات آثار هنری استان گلستان و سایر مراکز استانی حوزه هنری پخش می‌شود.

امکان پخش زنده رویدادهای فرهنگی و هنری همچون نشست‌ها، جشنواره‌ها و کارگاه‌های استانی و سراسری کشور از ویژگی‌های این شبکه است. شبکه "سوره" با تلاش متخصصان استانی و غیراستانی که در عرصه تأسیس شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی تجربه دارند و با حضور ریاست و مدیران مراکز هنری حوزه هنری و مقامات استانی در راه‌اندازی می‌شود.
کد مطلب 846495

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