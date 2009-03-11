کمک 200 میلیون دلاری ایرانیان به دانشگاههای خارجی!

نادر ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقاد روسای دانشگاهها نسبت به آنچه که تحت عنوان عدم همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه برای فرهنگ سازی جهت سوق یافتن وقف املاک و داراییها برای دانشگاهها یاد می شود گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه پس از توافق با بنیاد شریف درصدد برگزاری همایشی برای بررسی راههای گسترش مشارکت جدی تر خیرین و واقفین در امر آموزش عالی است.
وی افزود: همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه سلسله ارتباطاتی با مرکز تحقیقات و پژوهش وقف دانشگاه شهید بهشتی برقرار کرده که یکی از محورهای اصلی بحثهای مطرح شده به بررسی راهکارهای مشخص جهت هدایت پتانسیل و توانایی موجود کشور از محل وقف به سوی دانشجو و دانشگاه مربوط است و می تواند در قالبهایی اعم از احداث خوابگاه، حمایت از دانشجو، حمایت از تحقیقات و ... ظاهر شود.
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نقشه راه پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه شده که بخشی از این نقشه به گسترش فرهنگ وقف برای حوزه دانشگاه اختصاص دارد
ریاحی درباره سایر اقداماتی که طی سالهای برنامه پنجم توسعه کشور در نظر است به مهر گفت: نسبت به انعکاس وقفنامه های موقوفاتی که از گذشته به حوزه دانشگاه اختصاص پیدا کرده است اقدام خواهد شد. در حال حاضر باید به فرهنگ سازی و عمل به آن دسته از موقوفاتی که از گذشته وجود داشته است توجه شود.
وی از تهیه نقشه راه پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد و گفت: بخشی از این نقشه راه به گسترش فرهنگ وقف برای حوزه های دانشگاهی اختصاص دارد.
ریاحی درباره تجربه جهانی بهره گیری از املاک و دارائیهای وقفی برای اداره دانشگاهها خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین آماری که موجود است دانشگاههایی نظیر هاروارد و آکسفورد تا 70 درصد نیازهایشان توسط موسسات خیریه و موقوفات و خیرین تامین می شود. اخیرا نیز مطلع شدیم که برخی از ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا در سالهای 2006 و 2007 رقمی حدود 200 میلیون دلار به دانشگاههای اروپا و آمریکا کمک کرده اند.
معاون اداری مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در حالی که از آمار دقیق موقوفات دانشگاهی کشور ابراز بی اطلاعی کرد، گفت: عرصه و زمینهای برخی از دانشگاههای بزرگ مانند دانشگاههای شیراز و کرمان وقفی است. برخی از بناهای دانشگاهها، برخی از خوابگاههای دانشجویی و برخی از درآمدهای اوقاف برای کمک به دانشجویان مستمند وقفی است.
وی با بیان اینکه برخی از درآمدهای اوقاف برای پژوهش و تحقیق وقف شده است، افزود: نمونه های بارزی که برای کمک به دانشجو و توسعه علم و دانش می تواند تخصیص پیدا کند بنیادهای فرهنگی است که قریب به 40 سال سابقه دارند و مقرر کرده اند که از دانشجویان، دانش آموزان و دانش آموختگان برجسته و نخبه تقدیر به عمل آورند.
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