کمک 200 میلیون دلاری ایرانیان به دانشگاههای خارجی!

نادر ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقاد روسای دانشگاهها نسبت به آنچه که تحت عنوان عدم همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه برای فرهنگ سازی جهت سوق یافتن وقف املاک و داراییها برای دانشگاهها یاد می شود گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه پس از توافق با بنیاد شریف درصدد برگزاری همایشی برای بررسی راههای گسترش مشارکت جدی تر خیرین و واقفین در امر آموزش عالی است.

وی افزود: همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه سلسله ارتباطاتی با مرکز تحقیقات و پژوهش وقف دانشگاه شهید بهشتی برقرار کرده که یکی از محورهای اصلی بحثهای مطرح شده به بررسی راهکارهای مشخص جهت هدایت پتانسیل و توانایی موجود کشور از محل وقف به سوی دانشجو و دانشگاه مربوط است و می تواند در قالبهایی اعم از احداث خوابگاه، حمایت از دانشجو، حمایت از تحقیقات و ... ظاهر شود.

نقشه راه پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه شده که بخشی از این نقشه به گسترش فرهنگ وقف برای حوزه دانشگاه اختصاص دارد

معاون اداری، مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه سهم خیرین، واقفین و نیکوکاران در حوزه دانشگاه پایین است با ابراز امیدواری نسبت به ارتقای این سهم در کشور به مهر گفت: در برنامه پنجم توسعه تدابیری برای افزایش این سهم پیش بینی شده است. در راهکارهای اجرایی برنامه پنجم توسعه پیش بینی می شود تا سلسله تسهیلات و معافیتهایی برای خیرینی که علاقمند به وقف در حوزه دانشجو و دانشگاه هستند پیش بینی شود و با برنامه های تبلیغی بتوانیم خیرین را در جریان آثار و نتایج این اقدامات قرار دهیم.

ریاحی درباره سایر اقداماتی که طی سالهای برنامه پنجم توسعه کشور در نظر است به مهر گفت: نسبت به انعکاس وقفنامه های موقوفاتی که از گذشته به حوزه دانشگاه اختصاص پیدا کرده است اقدام خواهد شد. در حال حاضر باید به فرهنگ سازی و عمل به آن دسته از موقوفاتی که از گذشته وجود داشته است توجه شود.

وی از تهیه نقشه راه پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد و گفت: بخشی از این نقشه راه به گسترش فرهنگ وقف برای حوزه های دانشگاهی اختصاص دارد.

ریاحی درباره تجربه جهانی بهره گیری از املاک و دارائیهای وقفی برای اداره دانشگاهها خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین آماری که موجود است دانشگاههایی نظیر هاروارد و آکسفورد تا 70 درصد نیازهایشان توسط موسسات خیریه و موقوفات و خیرین تامین می شود. اخیرا نیز مطلع شدیم که برخی از ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا در سالهای 2006 و 2007 رقمی حدود 200 میلیون دلار به دانشگاههای اروپا و آمریکا کمک کرده اند.

معاون اداری مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در حالی که از آمار دقیق موقوفات دانشگاهی کشور ابراز بی اطلاعی کرد، گفت: عرصه و زمینهای برخی از دانشگاههای بزرگ مانند دانشگاههای شیراز و کرمان وقفی است. برخی از بناهای دانشگاهها، برخی از خوابگاههای دانشجویی و برخی از درآمدهای اوقاف برای کمک به دانشجویان مستمند وقفی است.

وی با بیان اینکه برخی از درآمدهای اوقاف برای پژوهش و تحقیق وقف شده است، افزود: نمونه های بارزی که برای کمک به دانشجو و توسعه علم و دانش می تواند تخصیص پیدا کند بنیادهای فرهنگی است که قریب به 40 سال سابقه دارند و مقرر کرده اند که از دانشجویان، دانش آموزان و دانش آموختگان برجسته و نخبه تقدیر به عمل آورند.