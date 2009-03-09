همایش منطقه ای نوآوری و شکوفایی دانشگاه آزاد در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسن احمدی دبیر و رئیس همایش و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد مشهد ظهر امروز در جمع خبرنگاران در نشست خبری برگزاری این همایش افزود: این همایش 22 اسفند در مشهد برگزارمی شود.

وی با بیان این مطلب که بیش از 600 نفر برای حضور در این همایش دعوت شده اند، گفت: براساس آخرین آمار 66 مقاله به این همایش رسیده است که 12 مقاله برای ارائه حضوری منتخب شده است.

احمدی از انتشار 51 مقاله رسیده به صورت کتاب خبر داد و افزود: دو فراخوان این همایش در نیمه دوم سال جاری برگزار شده و فرم های مخصوص آن به تما دانشگاههای کشور ارسال شده است.

وی در رابطه با محورهای برگزاری این همایش نیز عنوان کرد: این همایش همزمان با نامگذاری امسال به عنوان نوآوری و شکوفایی در پنج محور دانشگاه نوآوری، صنعت نوآوری، دین نوآوری، خودباوری نوآوری و موانع و راهکارهای نوع آوری برگزار می شود.

دکتر چمنی رئیس کمیته علمی این همایش نیز اظهار داشت: آنچه در دنیای امروز ارزشمند بوده تولید ثروت است و کشوری پیشرفته محسوب می شود که نوآور باشد.

وی با بیان این مطلب که نوآوری با خلاقیت متفاوت است گفت: خلاقیت ایجاد یک اندیشه نو و جدید است اما نوآوری تجلی اندیشه های نو است.

احمدی ادامه داد: در کشور ما مرحله اول یعنی خلاقیت وجود دارد اما نوآوری را باید بستر سازی کرده و ایجاد کنیم.

وی افزود: عمده هدف ما از برگزاری این همایش ارائه تعریف صحیح از نوآوری و ارتباط بین خلاقیتهای محیط دانشگاه و نوآوری مورد نیاز کشور است.