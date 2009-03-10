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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

منطقه آزاد اروند مدارس همجوار را تجهیز می کند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این سازمان در آینده تجهیز مدارس شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر را در دستور کار خود قرار می دهد.

جواد معصومی با بیان مطلب افزود : با توجه به افزایش دمای هوا در خرمشهر به ویژه در فصل تابستان، ارتقای سطح بهداشت و بهبود وضعیت آب آشامیدنی و تهیه و توزیع چندین دستگاه کولر برای هر مدرسه از مهمترین خدماتی است که می توانند علاوه بر رفع نیازهای اولیه مدارس، وضعیت آموزشی دانش آموزان این شهر را بهبود بخشد.
 
وی در ادامه با اشاره به افزایش بودجه در زمینه کمک به مناطق همجوار در سازمان آزاد اروند تصریح کردژ: خرید 280 دستگاه تصفیه آب، 280 آب سردکن و تعداد 600 کولر برای مدارس آبادان و خرمشهر در دستورکار این سازمان است که به زودی با تهیه و تحویل این تجهیزات به مدارس آبادان، خرمشهر و مینوشهر مکان مناسب برای تحصیل دانش اموزان فراهم شود . 
 
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش‌هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت‌‌های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور دارا است.

منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج ‌فارس به وسعت بیش از 173کیلومترمربع در محل تلاقی اروند رود و کارون واقع و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت است.

کد مطلب 846499

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