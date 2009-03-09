نمایشگاه فرش دستبافت با چیدمان مبلمان مدرن در کرج گشایش یافت

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در کشور حدود دو هزار میلیارد تومان سرمایه در بازار داخلی مبل است که از هزار میلیارد تومان متعلق به بخش مبل کلاسیک، سنتی، استیل، طرح چوب و منبت است.

میرجلال الدین بصام افزود: دکوراتورها در خارج از کشور در اغلب تولیدات نمایشگاهی خود فرش مدرن را نیز در کنار مبلمان عرضه می کنند اما این مقوله در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته به نحوی که این امر برای اولین بار در نمایشگاه حاضر نمایش داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون با مشارکت شرکت مبلمان چیدمان اسکار، فرش دستبافت ایرانی در کنار مبل مدرن عرضه شده است.

بصام هدف از برگزاری این نمایشگاه را افزایش استقبال از فرش دستبافت، آموزش چیدمان این فرشها درکنار مبلهای مدرن و تشویق جامعه به پیروی از هماهنگی ایجاد شده در نمایشگاه اعلام کرد.

نمایشگاه فرش دستبافت با چیدمان مبل مدرن از امروز تا 25 اسفند ماه در محل نمایشگاههای شرکت سهامی فرش ایران در میدان استاندارد کرج دایر است.

در این نمایشگاه 130 دست مبلمان مدرن، تختخواب، کمد،‌ بوفه، کنسول و 365 تخته فرش دستبافت با طرحهای کلاسیک، گبه، فرش کرک، ابریشم و پشم در معرض دید عموم قرار گرفته است.

