یک هیئت عربی برای بررسی موضوع البشیر راهی شورای امنیت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "صلاح حلیمه" نماینده اتحادیه عرب در سودان با اشاره این خبر گفت : هیئت مذکور اواسط ماه جاری مارس به منظور آغاز تلاش ها و رایزنی ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حکم دادگاه لاهه علیه عمر البشیر به نیویورک می رود.

ماموریت این هیئت بررسی تعویق یا تعلیق حکم صادره از سوی دادگاه جنایی بین المللی علیه " عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان است.

از سوی دیگر، "عبدالعلیم الابیض" سخنگوی رسمی دبیرکل اتحادیه عرب درباره این مسئله گفت : اتحادیه عرب درباره سودان اهتمام بسیاری دارد و سفر "عمرو موسی" دبیر کل این اتحادیه به سودان در چارچوب این موضوع صورت گرفته و بیانگر وجود هماهنگی بسیار زیاد بین اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا است.

وی درباره انتظاراتی که از هیئت عربی -آفریقایی درباره موضوع عمرالبشیر وجود دارد، اینگونه خاطر نشان کرد : همه کشورهای عربی که مسئله دارفور مورد توجه آنان است، در تلاش برای برقراری تماس با اعضای شورای امنیت چه اعضای دائم و یا غیر دائم آن هستند تا بتوانند با استناد به اساسنامه ویژه دادگاه جنایی بین المللی حکم بازداشت عمر البشیر را به تعویق بیاندازند.

چهارشنبه گذشته چهاردهم اسفند ماه دادگاه جنایی بین المللی لاهه عمر البشیر را به دست داشتن در کشتار دارفور متهم و با استناد به این اتهامات حکم بازداشت وی را صادر کرد.