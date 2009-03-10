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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

برترین آثار ادبی سال 87 (5)/

"بیوتن" و "قصه و قصه‌گویی در اسلام" بهترین آثار امسال بودند

"بیوتن" و "قصه و قصه‌گویی در اسلام" بهترین آثار امسال بودند

ابوتراب خسروی کتاب‌های "بیوتن" رضا امیرخانی را بهترین رمان دفاع مقدس، "داستان‌های بیدپای" محمدبن عبدالله بخاری را بهترین اثر در ژانر ادبیات تاریخی و "قصه و قصه‌گویی در اسلام" ابن جوزی را بهترین اثر در حوزه ادبیات پژوهشی انتخاب کرد.

ابوتراب خسروی نویسنده کتاب‌های "رود راوی"، "هاویه" و "دیوان سومنات" و "اسفار کاتبان" در گفتگو با خبرنگار مهر، بهترین آثار ادبی منتشر شده در سال 87 را به این شرح اعلام کرد:

ادبیات پژوهشی: کتاب "قصه و قصه‌گویی در اسلام" نوشته ابن جوزی ترجمه مهدی محبتی که انتشارات مرکز آن را منتشر کرده، بهترین کتاب از نوع پژوهشی آن بود که در سال 87 خواندم.

ادبیات دینی: کتاب هفت جلدی "قصه‌های شیخ اشراق" (از شیخ شهاب‌الدین سهروردی) که توسط انتشارات مولی در مجلدهای کوچکی منتشر شده، در زمره بهترین کتاب‌های مذهبی و عرفانی است.

ادبیات تاریخی: کتاب "داستان‌های بیدپای" نوشته محمدبن عبدالله بخاری بهترین کتاب ادبی - تاریخی منتشر شده در سال جاری بود.

ادبیات ملودرام: بهترین رمانی که در این ژانر خواندم ویراست جدید کتاب "برخیز ای موسی" نوشته ویلیام فاکنر بود.

ادبیات دفاع مقدس: بهترین کتاب در این زمینه که دارای ویژگی‌های تکنیکی خوبی بود، رمان "بیوتن" نوشته رضا امیرخانی بود که نشر علم آن را چاپ کرد.

کد مطلب 846505

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