ابوتراب خسروی نویسنده کتاب‌های "رود راوی"، "هاویه" و "دیوان سومنات" و "اسفار کاتبان" در گفتگو با خبرنگار مهر، بهترین آثار ادبی منتشر شده در سال 87 را به این شرح اعلام کرد:

ادبیات پژوهشی: کتاب "قصه و قصه‌گویی در اسلام" نوشته ابن جوزی ترجمه مهدی محبتی که انتشارات مرکز آن را منتشر کرده، بهترین کتاب از نوع پژوهشی آن بود که در سال 87 خواندم.

ادبیات دینی: کتاب هفت جلدی "قصه‌های شیخ اشراق" (از شیخ شهاب‌الدین سهروردی) که توسط انتشارات مولی در مجلدهای کوچکی منتشر شده، در زمره بهترین کتاب‌های مذهبی و عرفانی است.

ادبیات تاریخی: کتاب "داستان‌های بیدپای" نوشته محمدبن عبدالله بخاری بهترین کتاب ادبی - تاریخی منتشر شده در سال جاری بود.

ادبیات ملودرام: بهترین رمانی که در این ژانر خواندم ویراست جدید کتاب "برخیز ای موسی" نوشته ویلیام فاکنر بود.

ادبیات دفاع مقدس: بهترین کتاب در این زمینه که دارای ویژگی‌های تکنیکی خوبی بود، رمان "بیوتن" نوشته رضا امیرخانی بود که نشر علم آن را چاپ کرد.

