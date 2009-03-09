سالانه چهار هزار هکتار زمین زراعی مرغوب کرمانشاه از بین می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین سلیمانی پیش از ظهر دوشنبه و به مناسبت هفته منابع طبیعی در جمع خبرنگاران ظهار داشت: بر اثر تخریب منابع ملی و در نتیجه فرسایش خاک، سالانه 56 میلیمتر از سطح خاکهای استان کاهش می یابد که معادل از بین رفتن چهار هزار هکتار زمین زراعی مرغوب است.

وی در ادامه به تشریح وضعیت منابع طبیعی استان پرداخت و گفت: حدود 70 درصد وسعت استان را منابع ملی شامل 527 هزار هکتار جنگل و یک میلیون و 190 هزار هکتار مرتع تشکیل می دهد.

سلیمانی افزود: از مجموع جنگل های استان حدود دو درصد انبوه، 40 درصد نیمه انبوه و 58 درصد تنک می باشد، گونه های درختی غالب جنگلی استان نیز بلوط ایرانی به همراه سایر گونه های درختی از قبیل بنه، گلابی وحشی، ارژن، کیکم و آلبالوی وحشی است.

وی در خصوص وضعیت مراتع استان نیز گفت: مراتع استان اعم از ییلاقی و قشلاقی حدوداً 14 درصد متراکم، 40 درصد نیمه متراکم و 46 درصد فقیر هستند.

سلیمانی افزود: در مجموع جنگل ها و مراتع استان از نظر حفظ خاک، تعدیل آب و هوا، مسائل اقتصادی و ارزش زیست محیطی دارای اهمیت فراوانی هستند.

وی در خصوص وضعیت زراعت چوب در استان نیز گفت: در استان کرمانشاه زراعت چوب حدوداً هفت هزار و 150 هکتار است که عمدتاً صنوبر است و می توان گفت که کرمانشاه قطب صنوبرکاری منطقه به شمار می رود.

سلیمانی میزان اراضی مستعد استان جهت صنوبرکاری را حدودا 20 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: انتظار داریم صنوبرکاری در استان به خصوص در اراضی حاشیه رودخانه ها وسعت بیشتری یابد.

وی تولید و ترویج نهال اصلاح شده صنوبر را از اولویتهای منابع طبیعی استان در این زمینه عنوان کرد.

سلیمانی همچنین با اشاره به عواملی که جنگلها و مراتع استان را تهدید می کند، گفت: یکی از این عوامل تراکم جمعیت استان است که دو برابر میانگین کشوری است و فشار ناشی از آن به عرصه های ملی سرریز می شود.

وی دام مازاد بر ظرفیت مراتع استان (9 برابر ظرفیت مراتع)، آتش سوزی عمدی و یا سهوی، تبدیل اراضی ملی به دیمزارهای کم بازده توسط سودجویان، استفاده از چوب درختان جهت تامین انرژی سوخت و توسعه بی رویه شهرک ها و اجرای پروژه های عمرانی را از دیگر تهدیدکننده های عرصه های منابع ملی استان برشمرد.

سلیمانی ادامه داد: این عوامل باعث تشدید و تخریب اراضی ملی و در نتیجه فرسایش خاک و موجب بروز سیلابهای مخرب گشته، بطوریکه سالانه 56 میلیمتر از سطح خاکها کاهش یافته (حدود 27 میلیون تن) که معادل از بین رفتن چهار هزار هکتار زمین زراعی مرغوب است، از سوی دیگر این خاک ها به صورت رسوب پشت مخازن سدها جمع شده و از عمر مفید آنها می کاهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در ادامه به اقدامات انجام شده جهت حفاظت از جنگلهای استان اشاره کرد و ایجاد یگان حفاظت در 14 شهرستان استان، اجرای عملیات گشت و مراقبت با همکاری نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج، تغییر الگوی مصرف سوخت و تامین سوخت جایگزین در روستاها، کنترل پروانه چرا و برخورد قانونی با متخلفین و مبارزه با آفات و بیماریهای جنگلی را از جمله این اقدامات دانست.