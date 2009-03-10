ایمان افشاریان کارگردان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری در دبی پس از 15 روز به پایان رسیده و از روز 4 شنبه بخش‌های تهران با تصویربرداری در بازاربزرگ شروع می شود. هادی کاظمی، حمیدرضا هدایتی و زهرا سعیدی در دبی مقابل دوربین رفتند‌، برزو ارجمند و سوده شرحی در تهران به پروژه ملحق می‌شوند.

وی افزود: طبق برنامه، پس از یک هفته تصویربرداری تمام و مراحل فنی شروع می‌شود. موسیقی را سینا آذین می‌سازد و احسان افشاریان صداگذاری را انجام می‌دهد. "بیداری" نام موقت فیلم است و به زودی آن را تغییر می‌دهم.

این کارگردان ادامه داد: فیلمنامه بر اساس قصه‌ای واقعی نوشته شده و علت انتخاب دبی وفاداری به واقعیت بود. شرایط کار در دبی آسان نبود و گرفتن مجوز برای تصویربرداری در مکان‌های مختلف ، اقامت و سایرشرایط کار در مقایسه با ایران سخت بود. خوشبختانه با همکاری صمیمانه گروه کار به موقع و بدون مشکل خاص به پایان رسید.

افشاریان درباره فیلم بعدی خود گفت: فیلم تلویزیونی قشلاق آخر" را تیرماه آینده در خرم آباد کارگردانی می کنم.

فیلمنامه "بیداری" را افشاریان با موضوع قاچاق عتیقه از ایران به دبی و کشورهای دیگر نوشته است.این فیلم در سیمافیلم تهیه می‌شود. رضا محمدی تصویربردار، احسان افشاریان صدابردار و عباس افشاریان چهره‌پرداز "بیداری" هستند.

افشاریان پیش از این، فیلم تلویزیونی "دزد شب" را کارگردانی کرده است.