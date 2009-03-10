طرح آموزش مهارتهای زندگی در مهدهای کودک کرج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج در این طرح مربیان 20 مهد کودک تحت پوشش آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند.

آموزش مهارت های زندگی براساس اصول عام دهگانه و مهارت های خاص است و ایجااد خودباوری، خودآگاهی، تفکر، حل مساله و اعتماد به نفس از جمله محورهای آموزش داده شده در اجرای این طرح است که به مربیان مهدهای کودک آموزش داده می شود.

مدیران علاقه مند به حضور در این طرح آموزشی با مراجعه به بهزیستی کرج می توانند از خدمات لازم در این زمینه بهره مند شوند.

همچنین در این دوره از آموزش مهارت های زندگی به مربیان، شیوه نوین فرزندپروری نیز آموزش داده می شود .

در کرج بیش از 400 مهدکودک تحت پوشش آموزش و پرورش و اداره بهزیستی فعالیت می کنند که در صورت هماهنگی میان این واحدها و سایر نهادهای آموزشی فرهنگی با اجرای طرح آموزش مهارت های زندگی به مربیان می توان زمینه انتقال این آموزشها به کودکان را نیز فراهم کرد.

این طرح علاوه بر مهدهای کودک برای فرزندان مراکز شبانه روزی و کودکان خیابانی نیز اجرا می شود.



