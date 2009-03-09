کاهش دما و باراش پراکنده باران در تهران

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاهش دمای هوا از امروز از شمال غرب کشور آغاز شده و آسمان برخی از استانها همچون آذربایجان غربی و شرقی هم اکنون بارانی است و این کاهش دما فردا در دیگر استانهای شمالی و تهران نیز ادامه خواهد داشت.

دمای هوا هم اکنون در استان تهران به 27 درجه سانتیگراد رسیده است.

رضازاده ادامه داد: همچینین برای استانهای حاشیه البرز و بخشهای مرکزی نیز طی فردا و پس فردا بارش باران پیش بینی می شود.

کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 8 و 21 درجه سانتیگراد خواهد بود.

همچنین استان هرمزگان با 32 درجه سانتیگراد بالای صفر و استان آذربایجان غربی با 10 درجه سانتیگراد گرمترین و سردترین دما را طی روز سه شنبه خواهند داشت.