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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

587 فقره گواهی مبداء کالا در گیلان صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان گیلان از صدور 587 فقره گواهی مبداء کالا در بهمن ماه سال جاری در این استان خبر داد.

هادی تیزهوش تابان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ارزش وزنی و اقتصادی این تعداد فقره گواهی مبداء کالا به ترتیب 12میلیون و 920هزار و 544 کیلوگرم  و 12میلیون و 496هزار و 518 دلار است.

وی عنوان کرد: این کالاها شامل انواع میوه وتره بار، خشکبار، چینی آلات، شیشه، انواع سنگ، ظروف پلاستیکی، سیمان پودرنشده، کربنات کلسیم، پودر لباسشویی، اسید سولفوریک، ماشین آلات، قطعات ال نود، چای و ... می باشد.

تیزهوش ادامه داد: این میزان کالاها به کشورهای روسیه، آذربایجان، اکراین، گرجستان، سوریه، اسپانیا، بلغارستان، قزاقستان، افغانستان و... صادرشده است.

کد مطلب 846526

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