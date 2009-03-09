آماده سازی 85 مدرسه در آبادان برای اسکان میهمانان نوروزی

عبدالله یزدانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: شهرستان آبادان هر ساله تعداد فراوانی از میهمانان نوروزی را در خود جایی می دهد و از این بابت دارای رتبه بالایی در کشور است به همین علت امسال شهرداری آبادان قصد دارد با یک برنامه ریزی حساب شده به بهترین شکل ممکن از آنها پذیرایی کند تا آنها با خاطره ای خوش این شهر را ترک کنند و برای سالهای بعد نیز آبادان را برای مسافرت انتخاب کنند.

وی ادامه داد: به همین علت امسال با همکاری آموزش و پرورش آبادان 85 مدرسه را آماده سازی کرده ایم تا میهمانان نوروزی در آن اسکان یابند.همچنین برای رفاه حال میهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور 20 مدرسه در نقاط مختلف شهر به حمام مجهز شده است.

شهردار آبادان اضافه کرد: 9 مکان نیز برای توزیع کالاهای اساسی از قبیل گوشت قرمز، مرغ، روغن و میوه در ایام نوروز در نقاط مختلف شهر در نظر گرفته شده است.

یزدانخواه گفت: ساعات پخت 22 نانوایی در این ایام به منظور رفاه حال مردم افزایش می یابد.



شهردار آبادان نوسازی و بهسازی اماکن تفریحی ،پیست قایقرانی در رودخانه بهمنشیر، گردش در اروند رود بوسیله کشتی والفجر و همچنین ایجاد محل قایقرانی در ایستگاه 12به وسیله قایق های پدالی را از دیگر اقدامات شهرداری این شهر برای پذیرایی از میهمانان نوروزی برشمرد.

یزدانخواه همچنین از آماده سازی 10توقفگاه با ظرفیت سه هزار خودرو در هسته مرکزی شهر خبر داد و اظهار داشت: 200 چادر مسافرتی برای اسکان میهمانان نوروزی در سطح شهر توزیع می شود.