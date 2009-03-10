میزان بارش باران در کرمان 33 درصد کاهش یافته است

سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هر چند که در سه ماه ابتدای سال جاری از لحاظ میزان بارندگی در وضعیت مطلوبی قرار داشتیم اما در بقیه ماههای سال با کاهش شدید مواجه بوده ایم به طوری که نسبت به سال گذشته با 33 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال قبل مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: از لحاظ میانگین بارندگی نیز با 150 درصد کاهش داریم و خشکسالی سالهای گذشته در سال جاری نیز ادامه داشت بطوریکه در سال جاری امید زیادی به ذخیره سازی آب نداریم و در اکثر سدها با کمبود منابع آبی مواجه شده ایم.

موسوی افزود: در زمینه برداشت از منابع آبهای زیرزمینی سعی می کنیم با مدیریت مصرف آب در راستای تامین آب شرب در طول سال از آنها اسفاده کنیم اما در بخش کشاورزی و صنعت به دلیل کمبود منابع آب های استان باید صرفه جویی و مدیریت لازم صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: در سه ماه اول مسال 25 درصد کاهش ورودی آب به سدها بوده است و حدود 75 در صد نسبت به دو سال اخیر کاهش ورودی به سدها داشته ایم.

