حسین مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهارداشت: باید منتظر ماند و دید که در نهایت میرحسین موسوی چه تصمیمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم می گیرد، پس از آن می توان درباره کاندیدای نهایی اصلاح طلبان و اجماع آنان تصمیم گرفت.

وی درپاسخ به این سئوال که آیا حضور میرحسین به عنوان کاندیدا باعث ایجاد مشکلاتی برای معرفی کاندیدای واحد از سوی اصلاح طلبان نخواهد شد؟ گفت: در این باره دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول این است که با توجه به شرایط فعلی کشور حضور صداهای مختلف و تعدد کاندیداها باعث به عرصه کشاندن اقشار مختلف مردم خواهد شد که قطعا این به نفع اصلاح طلبان و در نهایت باعث پیروزی آنها خواهد شد.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: دیدگاه دوم این است که اصلاح طلبان تنها در صورت اجماع و معرفی یک کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری دهم پیروز خواهند شد.

مرعشی گفت: در هر حال با توجه به درستی این دو دیدگاه باید منتظر تعیین استراتژی اصلاح طلبان در انتخابات آتی ماند.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت کاندیداتوری میرحسین موسوی آیا خاتمی همچنان پای حرف خود برای کناره گیری به نفع او خواهد بود یا خیر؟ اظهارداشت: بنده نمی توانم به جای آقای خاتمی اظهار نظر کنم ایشان خود باید در این زمینه تصمیم بگیرند.

مرعشی درباره شرایط حزب کارگزاران با توجه به حمایت دبیرکل این حزب از مهدی کروبی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز گفت: آقای کرباسچی ریاست ستاد انتخاباتی کروبی را نپذیرفته است اما امروز بعد ازظهر امروز حزب کارگزاران برای بررسی موضوعات انتخاباتی اخیر جلسه دارد و تصمیمگیریهایی هم انجام خواهد داد.