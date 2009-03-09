به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" در حالی دیروز 18 اسفندماه به پایان رسید که بیانیه‌ای نیز صادر شد و در آن شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت توسعه تدریس علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاههای کشورهای اسلامی با استفاده از گنجینه‌های میراث اسلامی، از علمای مسلمان خواستند تا به منظور توسعه و گسترش مفاهیم شهروندی و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها و دولتها از اسناد علمی اسلامی و آثار تارخی کشورهای اسلامی که در مراحل مختلف تاریخی به دست آمده استفاده کنند.

شرکت‌کنندگان اهمیت تلاشهای علمی نوگرایان اسلامی و طلایه داران تجدد اندیشه اسلامی چون سید جمال الدین اسد آبادی و محمد عبده را یاد آور شده و گفتند که علما و اندیشمندان باید از شیوه و روش آنها در بررسی علوم اسلامی و فقه و علم بهره‌مند شوند و با اعتدال و میانه‌روی مسائل و مشکلاتی که امت اسلام با آن مواجه است را رفع کنند.

در این بیانیه آمده است: علمای امت اسلام باید اصول اساسی و آموزه‌های اسلام را رعایت کرده و از آن به منظور زندگی فکری، علمی و فرهنگی در جوامع اسلامی بهره مند شوند و از آزادی، مطالعات علمی، رعایت دستاوردهای زندگی و ایجاد راه حلهای مختلف برای رفع مشکلات امت اسلام بهره‌مند شوند.

آنها در ادامه آماده سازی و ساماندهی ائمه و مبلغان مسلمان را مورد تأکید قرار دادند.

شرکت‌کنندگان در این همایش از مجامع بین المللی خواستند تا در تعاملات خود معیارهای دوگانه نداشته باشند و از کشورهای اسلامی نیز خواستار پایان دادن به مشکلات مسلمانان و همزیستی میان پیروان و رهبران ادیان ابراهیمی شدند.

بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" و با هدف بررسی موانع نوگرایی در اندیشه اسلامی و راهکارهای رفع آن از 15 تا 18 اسفندماه در قاهره برگزار شد.

مسائل مرتبط با نوگرایی در اندیشه اسلامی، مبارزه با افراط گرایی و ترور، افکار جدید در جوامع اسلامی، تأکید بر اعتدال و میانه روی، مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان، جایگاه شریعت اسلام، مفاهیم اجتهاد، تجدد و نوگرایی، ابداع، جمود و ضرورت نوگرایی در اندیشه اسلامی، فقه، علم کلام، تصوف، خطابه های دینی و فلسفه اسلامی از موضوعات مورد بررسی در این همایش بودند.