صهیونیستها درصدد ایجاد تفرقه میان کشورهای اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ‌الله هاشمی شاهرودی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی وحدت میان کشورهای اسلامی را ضروری خواند و گفت: امروز صهیونیستها در صدد ایجاد تفرقه میان کشورهای اسلامی هستند و مسلمانان دنیا باید با وحدت و انسجام مانع تحقق تفرقه افکنی صهیونیستها شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت: باید تلاش کنیم از سخنانی که موجب تفرقه و تعلل در انسجام اسلامی می‌شود پرهیز کنیم.

آیت ‌الله هاشمی شاهرودی افزود: باید به این مسئله توجه شود که مواضع جمهوری اسلامی ایران از طریق دولت و مراجع رسمی اعلام می شود.

وی به برگزاری اجلاس حمایت از فلسطین اشاره کرد و گفت: این اجلاس در سطحی بسیار خوب برگزار و با استقبال کشورهای اسلامی روبرو شد و در زمینه حقوقی و قضایی هم اقدامات بسیار خوبی انجام گرفت که لازم است در جلسه آینده پیگیری شود.

در ادامه جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مواد دیگری از احکام قضایی برنامه پنجم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.