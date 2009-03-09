به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مجید مسچی صبح امروز با حضور وی و جمعی از خبرنگاران در محل موسسه سینما شهر برگزار شد. مسچی در ابتدای این نشست گفت: عمده‌ترین کاری که در این چند سال انجام دادیم بازسازی سینماهای موجود و کمک به ساخت فضاهای نمایشی بوده است.

مدیر عامل موسسه سینما شهر ادامه داد: البته در سال 87 به اکران فیلم‌ها در سینمای شهرستان‌ها نیز کمک کردیم. در این راستا فعالیت‌هایی را انجام دادیم که شاید سینمایی نبوده و بیشتر جنبه مالی داشته و آن هم کمک به رفع مشکل سینماهایی است که بدهی یا معوقعه‌های بانکی داشتند.

وی افزود: بحث ارتقای سالن‌های سینمایی و رفع مسائل فنی فیلم‌ها از جمله کارهای مهمی بوده که امسال انجام دادیم و همچنان نیز پیگیر آنها هستیم. به طور نمونه برای رفع مشکلات صدای فیلم‌ها اقدام کردیم. زیرا صدا در یک اثر سینمایی نقشی مهم دارد و باعث جذب مخاطب می‌شود و امیداواریم بتوانیم این کار را سال آینده به طور جدیتر ادامه دهیم.

مدیر عامل سینماشهر با ارائه اماری درباره سینماهای بازسازی‌شده گفت: 13800 صندلی در 40 سالن سینمایی در 11 استان و 16 شهر مورد بازسازی قرار گرفته است. از سینماهایی که سال 87 بازسازی شده می‌توان به هلال احمر اهواز، شقایق بابلسر، هلال احمر بندرانزلی، سینما جوان تهران، قدس اصفهان، ستاره بندرعباس، قدس بیرجند، آفریقا اهواز ارشاد قزوین، سینما ایران، سینما جی و پیروزی تهران، بهاران گناباد، انقلاب بابل و بهمن ملایر اشاره کرد.

مسچی گفت: سینما هلال احمر اهواز فروردین افتتاح می‌شود، قدس اصفهان نیز حدود یکماه و نیم قبل افتتاح و تبدیل به دو سالن شده که تنها سینمای خصوصی این شهر است. سینما ستاره بندرعباس نیز در یک مجموعه تجاری ساخته شده است. قدس بیرجند هم بازسازی کامل و بهمن‌ماه افتتاح شده است. سینما آفریقای اهواز نیز فردا با حضور مهندس جعفری جلوه افتتاح می‌شود.

وی در ادامه عنوان کرد: سینما ارشاد قزوین با اکران نوروزی افتتاح می‌شود. سینما ایران نیز سه ماهی است به تدریج بازسازی شده زیرا یک سینمای تاثیرگذار است و نمی‌توانستیم تمام مجموعه را تعطیل کنیم، به همین دلیل سالن به سالن کار بازسازی را انجام دادیم. تا آخر اسفندماه نیز این سینما آماده می‌شود. بازسازی سینما جی تهران نیز هفته آینده تمام می‌شود.

مدیر عامل سینماشهر افزود: چهار پروژه به خاطر حجم بالایی که داشتند اواخر خردادماه آماده می‌شوند و بازسازی آنها شروع شده که از میان آنها می‌توان به سینما بهمن سنندج، استقلال خرم‌آباد، فلسطین همدان و سینماتک یزد اشاره کرد. البته چند پروژه سینمایی در مرحله طراحی نقشه است که امیدوارم سال آینده ساخت آنها آغاز شود.

مسچی درباره بازسازی سینما فرهنگ و تحویل سالن شماره دو موزه سینما گفت: صندلی‌های سینما فرهنگ تا قبل از جشنواره فجر تعویض شده، سالن شماره دو موزه سینما نیز از پروژه‌های شهرداری است که ساخت آن به پایان رسیده، اما با پیمانکار برای تحویل به مشکل خورده‌اند که امیدواریم برای سال آینده آماده شود.

وی همچنین درباره بازسازی سینما جمهوری افزود: 50 درصد این سینما برای خانواده مرحوم حاتمی و مابقی متعلق به یکی از نهادها است. باید ابتدا برای مسئله احراز مالکیت طرفین به تصمیم قطعی برسند و پس از آن نیز مسئله بیمه حل شود تا ما برای بازسازی اقدام کنیم. بازسازی این سینما نیز جزو برنامه‌های ما است.

وی درباره تعطیلی چند سینما که سال 87 اتفاق افتاده گفت: باید در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسب انجام دهیم تا تابوی ذهنی به وجود نیاید. تعطیلی یک سینما لزوماً‌ فاجعه نیست. شاید هم ضرورت باشد. با تغییر بافت شهری برخی مراکز کاربری واقعی خود را از دست می‌دهند. در این شرایط اگر سینمای جدید ساخته شود، قطعاً مخاطب بیشتری خواهیم داشت.

مسچی ادامه داد: نباید در وجود فضاهایی که جذابیتی در مخاطب ایجاد نمی‌کنند اصرار کنیم. این اتفاقات بیشتر منبعث از خاطرات است و توجیه اقتصادی و عقلانی ندارد. ما می‌توانیم سینماهای جدید را جایگزین سالن‌هایی قدیمی کنیم که امکان جذب مخاطب ندارند. این تعطیلی‌ها زیاد نیست و طبیعی به نظر می‌رسد. البته موافقت با تعطیلی سینماها در حوزه کاری ما نیست.

مدیر عامل سینماشهر درباره آمار سالن‌های سینما گفت: در کل کشور 320 پرده، 238 سینما و 14256 صندلی هست که از این میان 109 سالن بازسازی شده ‌است. حدود 70 درصد مخاطبان ترجیح می‌دهند فیلم‌ها را در سالن جدید ببینند. به همین دلیل باید تعداد سالن‌ها را زیاد و ظرفیت‌ها را کم کنیم. در استان تهران 70 سینما، 117 پرده و 47056 صندلی و در شهر تهران 60 سینما، 103 پرده و 42336 صندلی موجود است.

وی درباره اکران همزمان فیلم‌ها در شهرستان‌ها گفت: از تیرماه امسال طرحی برای رفع این مشکل به معاونت سینمایی ارائه و به نوعی در اکران شهرستان‌ها دخالت کردیم تا بتوانیم نمایش همزمان ایجاد کنیم. به همین منظور تعدادی از کپی‌های فیلم را تقریباً رایگان در اختیار پخش‌کننده قرار می‌دهیم. هزینه پوزیتیو و بخشی از هزینه لابراتوار، پوستر و تبلیغات نیز با سینماشهر است.

مسچی تاکید کرد: البته باید این آثار همزمان با تهران در شهرهای کوچک با حداکثر تاخیر دو هفته‌ای اکران شوند. این طرح از تیرماه آغاز شده و تاثیر خوبی داشته است. تاکنون 29 فیلم از این امکان استفاده کرده و 441 کپی نیز از ابتدای تیرماه تا اول اسفند در اختیار پخش‌کنندگان برای اکران قرار گرفته است.

مدیر عامل سینماشهر افزود: در همین راستا با تلویزیون قراردادی برای پخش تیزر و آنونس فیلم‌ها در شبکه‌های استانی بستیم. همچنین در این شبکه‌ها سالن‌های سینمایی را نیز برای مخاطبان تبلیغ می‌کنیم. هر پخش‌کننده می‌تواند با تلویزیون قرارداد ببندد که 50 درصد را ما و بقیه را پخش‌کننده متقبل می‌شود. البته اکران شهرستان‌ها سیستمی منطقی‌تر می‌خواهد. اکنون فاصله زمانی حضور فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی کوتاهتر شده و امیدوارم بتوانیم الگوی پخشمان را مانند دیگر کشورها کنیم.

وی درباره بحث تجهیز سینماها به سیستم دالبی سراوند گفت: در بازسازی‌های سالن‌های سینما بحث تجهیز آنها به سیستم صدای دالبی را مورد توجه قرار دادیم. طوری که امکان پخش دالبی دیجیتال نیز باشد. در همین راستا برای میکس صدای فیلم‌ها به صورت دالبی سراوند هزینه‌هایی متقبل شده‌ایم و این سیاست را ادامه می‌دهیم تا کیفیت صدای فیلم‌ها ارتقا پیدا کند.

مسچی تاکید کرد: از این پس هیچ استودیویی نباید صدا را به صورت منو ضبط کند. زیرا سیستم دالبی سراوند جذابیت را برای مخاطب بیشتر می‌کند. فیلم‌های "وقتی همه خوابیم"، "سوپراستار" و "اخراجی‌ها 2" میکس صدای دالبی سراوند شده‌اند.