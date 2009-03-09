373 هزارمددجوی کمیته امداد گیلان بن خرید کالا دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حسین علیمحمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری در رشت اظهار داشت: مجموع ارزش هر قطعه بن خرید کالا با احتساب 360 هزار ریال معادل 134 میلیارد و 604 میلیون ریال است.

وی متذکر شد: مددجویان می توانند با مراجعه به فروشگاههای زنجیره ای رفاه، تعاونی کارکنان دولت، تعاونی بسیجیان، اتکا، تعاون روستایی مراجعه و کالاهای مورد نیاز خود با ارائه بن خرید دریافت کنند.

علیمحمدی همچنین از نصب 235 هزار صندوق صدقات و خیرات امداد درسطح استان اشاره کرد و افزود: این تعداد صندوق در معابر، میادین شهرها، مراکز مسکونی، تجاری، اداری و روستاها نصب شده اند.

وی بیان داشت: این تعداد صندوق صدقات با هدف ساماندهی و هدایت صحیح انفاقات، صدقات و دیگر وجوه و کمکهای مردمی با فرهنگسازی، ایجاد و ترویج سنتهای حسنه اسلامی و اعتماد سازی نصب شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ادامه داد: در 30 ساله گذشته افزون بر 566 میلیارد و 192 میلیون ریال کمکهای مردمی و وجوه امانی مردم خداجو از این محل دریافت و در اختیار محرومان جامعه گذاشته شده است.

علیمحمدی همچنین کمکهای مردم شریف گیلان در جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها و کمک به سایر کشورهای مسلمان در این مدت را افزون بر14 میلیارد و 716 میلیون ریال اعلام کرد.