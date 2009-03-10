ابداعی جدید در استفاده از انرژی امواج

به گزارش خبرگزاری مهر، تجهیزات انرژی موج این شرکت با نام اویستر یا صدف، سیستم هیدروالکتریک ساحلی است که قادر است انرژی نهفته در امواج دریا را به انرژی الکتریکی تبدیل کرده و به شبکه برق وارد کند.

اویستر در عمق 10 الی 12 متری در بستر دریا کار گذاشته شده عملکرد آن مانند یک دروازه بزرگ خواهد بود. دیواره های موجود در این نیروگاه به 5 لوله شبیه است که به صورت افقی بر روی یکدیگر سوار شده و یک دیوار بزرگ را به وجود آورده اند.

زمانی که امواج با این دیواره برخورد می کند، دیواره به سمت عقب و جلو حرکت کرده و بر پایه خود می چرخد. دیواره به دو پیستون آبی فعال اتصال دارد که با استفاده از اصول هیدرولیکی ساده انرژی امواج را به جریان آبی پرفشاری تبدیل کرده و به ساحل پمپ شده و با فعال سازی یک ژنراتور هیدروالکتریکی جریان الکتریسیته به وجود می آورد.

حداکثر میزان تولید انرژی به واسطه این سیستم 300 الی 600 کیلووات است که با کار گذاشتن تعداد بیشتری از این سیستم می توان بیش از 21 مگاوات انرژی تولید کرد.

بر اساس گزارش گیزمگ، این سیستم با همکاری 5 ساله شرکت آکوامارین و دانشگاه کوئین که به دلیل حضور در پروژه های تولید انرژی پاک مورد تقدیر جهانی قرار گرفته ابداع شده است.