اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این مسابقه به منظور ارج نهادن به آداب و رسوم ملی همراه با نمایش آثار، داوری و اهدای جوایز ویژه به بهترین سفره هفت سین برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در مسابقه تزئین سفره هفت‌سین به نشانی خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی مراجعه کنند.

- مسابقه بهترین هفت‌سین ایرانی به مناسبت فرا رسیدن سال نو شنبه 24 اسفند ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات فرهنگسرای آی‌تی برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این مسابقه به منظور پاسداشت و حفظ میراث فرهنگی و ترویج آئین کهن ایرانی برپا می‌شود.

در پایان به بهترین سفره‌ها هدایای نفیس اهدا می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع کارگر، فرهنگسرای فن‌آوری اطلاعات مراجعه کنند.

- کارگاه‌های آموزش رایگان تزئین سفره‌های نوروزی تا 22 اسفند ساعت 9 تا 20 در فرهنگسرای بانو برپاست. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این کارگاه‌ها با هدف پاسداشت آداب و سنن ایرانی با برنامه‌هایی چون آموزش رایگان پخت غذا و شیرین‌های خانگی و تزئین سفره هفت‌سین برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این بازارچه به نشانی خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، کوی ساعی دوم مراجعه کنند.

- ویژه برنامه "آغاز در پایان" با تکیه بر مفاهیم و تعالیم قرآنی سه‌شنبه بیستم اسفند ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات فرهنگسرای تهران برگزار می‌شود. روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری مناطق 21 و 22 اعلام کرد در این برنامه به مضامینی چون بهار از منظر قرآن، تحویل سال و تحول شخصیت، تحویل سال و تدبیر و تفکر، هفت‌سین سفره معنوی و مفاهیم قرآنی دعای تحویل سال پرداخته می‌شود.



علاقمندان می‌توانند برای حضور در این برنامه به نشانی انتهای اتوبان رسالت (غرب)، سه‌راه دهکده المپیک، خیابان ساحل، بوستان باغ نو مراجعه کنند.

- برنامه‌های فرهنگی چون مسابقه کتابخوانی، جشن بهارانه با کودکان و جشن میلاد در آستانه نوروز و میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در کتابخانه مسجد‌النبی، خانه فرهنگ وردآورد و خانه فرهنگ گرمدره برگزار می‌شود.

روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری مناطق 21 و 22 اعلام کرد مسابقه کتابخوانی "نگین نبوت" بر اساس کتاب سیره عملی اهل بیت و حضرت محمد (ص) نوشته سیدکاظم ارفع تا شنبه 24 اسفند در این مرکز برگزار می‌شود.

ویژه برنامه "جشن نوروز با کودکان" شامل جنگ نوروزی و نمایش تئاتر کودکانه سه‌شنبه بیستم اسفند ساعت 10 تا 12 به همت خانه فرهنگ وردآورد برای دانش‌آموزان دبستان شهید هوشمند برگزار می‌شود.

جشن میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) نیز با برنامه‌هایی چون موسیقی سنتی گروه دف‌نوازان و مولودی‌خوانی سه‌شنبه بیستم اسفند ساعت 10 تا 12 در مدرسه شهید براتی برپا می‌شود. جشن استقبال از بهار شامل قرائت دعای تحویل سال و هفت‌سین نوروزی نیز چهارشنبه 21 اسفند ساعت 9 تا 12 برای کودکان در خانه فرهنگ گرمدره برگزار می‌شود.

- دوره جدید کلاس‌های آموزشی همزمان با آغاز سال نو در فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این کلاس‌ها در رشته‌های مختلف فرهنگی، هنری، زبان‌های خارجی و موسیقی پس از تعطیلات نوروز آغاز می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی بزرگراه آیت‌الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه مراجعه کنند.

- دومین جشنواره تقدیر از شهروندان ایده‌پرداز تهرانی با شعار "شکوفایی شهر با شهروندان نوآور" از سوی فرهنگسرای تفکر برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد پس از راه‌اندازی پایگاه اینترنتی دریافت ایده‌های شهروندی این جشنواره برگزار می‌شود.

دبیرخانه دائمی جشنواره در فرهنگسرای تفکر و مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888 راه‌اندازی شده است. همچنین بخش جدید آزمایشگاه ایده‌ها با هدف تخصصی و مسئله محور کردن ایده‌ها در بانک ایده‌های شهری راه‌اندازی شد. "فرهنگ شهروندی و آداب زندگی شهری" نخستین اولویت این آزمایشگاه است.

برای نخستین بار بسته‌ای جامع و کاربردی در زمینه آموزش خلاقیت و نوآوری به شهروندان علاقمند ارائه می‌شود. این بسته شامل مجموعه شش جلدی کتابچه‌های آموزشی و برگزاری 10 کارگاه خلاقیت و نوآوری در سطح مراکز فرهنگی تهران است که اردیبهشت‌ماه ارائه می‌شود.

همچنین نسخه دوم بانک ایده‌های شهروندی با قالبی جدید راه‌اندازی شده و آماده ثبت طرح‌ها و ایده‌های شهروندان است. تهیه محصولات فرهنگی مورد نیاز تهیه کتاب سال ایده‌های شهروندی و انتشار این کتاب از جمله فعالیت‌ها در این زمینه است. دومین جشن ایده‌های شهروندی اردیبهشت‌ماه 88 با انتخاب و معرفی برترین شهروندان ایده‌پرداز برپا می‌شود.