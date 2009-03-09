مرکز بزرگ سلامت مادر و نوزاد در تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه نیری در مراسم افتتاح مرکز بزرگ سلامت مادر و نوزاد شهید دهقان که ظهر امروز در بیمارستان ولیعصر(عج) برگزار شد گفت: با توجه به اینکه بیشتر مواقع حاصل زایمانهای خطرناک تولد نوزادی با مشکلات بسیار است باید به این حوزه سلامت توجه زیادی شود.

وی با اشاره به اینکه مرکز بزرگ سلامت مادر و نوزاد شهید دهقان در فضایی بیش از 4 هزار متر مربع آغاز به کار کرده است، افزود: تمام تلاش ما در اجرای این پروژه توجه به این بوده است که واحدهای این مجموعه تا حد ممکن به استانداردهای علمی و جهانی نزدیک باشد.

رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تصریح کرد: تکمیل نیروی انسانی، کمک به تکمیل کارکرد مجموعه و کمک در جهت اتمام فاز 2 از جمله مواردی است که وزارت بهداشت در جهت رفع آن باید به این مرکز کمک کند.

در ادامه این مراسم دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به اهمیت موضوع مرگ و میر نوزادان گفت: باید تلاش شود در سال 2015 میزان مرگ و میر نوزادان را به طور جدی کاهش دهیم.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف نیازمند به یک طرح و پروژه عظیم هستیم که توجه به برنامه های مناسب آموزشی و وجود امکانات شرط اساسی آن است.

لاریجانی افزود: مرکز بزرگ سلامت مادر و نوزاد شهید دهقان در حال حاضر در تلاش است که با مراقبتهای ویژه و امکاناتی که در اختیار دارد بیماران را تحت شرایط درمانی خوب از جهت زایمان قرار دهد که البته تا به حال خود بیمارستان امام خمینی این اقدام را انجام می داد.