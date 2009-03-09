روستاهای هدف گردشگری علی آباد کتول کمبودهای زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی دنکوب عصر دوشنبه دیدار با اهالی روستای چینو این شهرستان افزود: به عنوان نمونه روستای هدف گردشگری "چینو" با جاذبه گردشگری فراوان و سر سبزی متاسفانه جزو روستاهای محروم این شهر ستان است.

وی اظهار داشت: شغل مردم این روستا کشاورزی و دامپروری بوده و صنایع دستی و بافندگی آن از قدمت بسیار بالایی برخوردار اس و به رغم اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه فراوانی به این روستا شده ولی همچنان از محرومیت رنج می برد.

به گفته دنکوب، فرماندار علی آباد کتول بیان داشت: روستای چینو از روستاهای پر افتخار این شهرستان است که همه مردم آن از نعمت سواد بهره مند هستند که جشن باسوادی در آن برگزار شد.

استاندار گلستان نییز در دیدار با اهالی این روستا گفت: اگر امروز کشور ما در دنیا به عنوان نمونه و الگو است به دلیل اطاعت آگاهانه ملت از رهبری و پیروی از شعائر مقدس اسلامی است.

یحیی محمودزاده افزود: با توجه به اینکه در انتهای سال هستیم آسفالت جاده روستا در سال آینده انجام شود و مشکلات آب شرب روستای چینو هم حل می شود.

وی اظهار داشت: اجرای طرح هادی روستا در سال آینده در این روستا صورت خواهد گرفت و در مورد انتقال گاز پس از بررسی شرکت گاز و تامین اعتبارات لازم اقدام می شود.

روستای چینو در 18 کیلو متری جنوب شهرستان علی آباد کتول قرار دارد.

