موافقت ایجاد دو دانشگاه در کاخک گناباد اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، مهدی مهدی‌زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان با بیان اینکه هدف این است که به زودی گناباد قطب دانشگاه‌های علوم پزشکی شرق کشور شود افزود: ایجاد سه دانشکده بهداشت، پرستاری و مامایی و پیراپزشکی قطعی‌ و دو بیمارستان شهرستان نیز آموزشی شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بنا به دستور استاندار تمام پروازهای نظامی، انتظامی و آموزشی از فرودگاه گناباد انجام می‌شود، چهاربانده شدن جاده گناباد هم در حال انجام است و جاده گمرک دوغارون نیز در کمیسیون عمران تصویب شد و در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مشغول بررسی است.

وی از کاهش رتبه راهنمایی و رانندگی گناباد خبر داد و گفت: همچنین نمایندگی بنیاد مسکن که از منطقه جدا شده بود با ارتقا به اداره برگشت، و مشکل نمایندگی خدمات درمانی هم حل شده و دوباره مستقر گردیده است.

مهدیزاده ادامه داد: برای منطقه شرق کشور وجود یک کارخانه سیمان سفید کفایت می‌کند در حالی که در گناباد و یکی از شهرهای مجاور همزمان دو کارخانه سیمان سفید پیگیری گردیده و در حال حاضر کارخانه گناباد راه‌اندازی خواهد شد.

وی با بیان ایکه قبلا مخابرات گناباد زیر نظر فردوس بود ادامه داد: از اقدامات دیگر ایجاد کد مستقل تلفن برای گناباد است که توان پاسخگویی به یک میلیون شماره را دارد.