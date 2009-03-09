به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه امروز در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تهران به امضای "علی صالح‌آبادی" رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و "احمد محمدعلی" رئیس بانک توسعه اسلامی رسید.

امضای این تفاهم‌نامه همکاری در راستای سفر اخیر اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به جده برای بازدید از بانک توسعه اسلامی و ارائه دستاوردهای این کمیته در حوزه ابزارهای معاملاتی بازار سرمایه صورت گرفت.

در این سفر دستاوردها و راه‌حل‌های کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد توجه مدیران و کارشناسان بانک توسعه اسلامی قرار گرفت که نتیجه آن پیشنهاد همکاری بین سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعه اسلامی بود.