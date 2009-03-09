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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۱

تفاهم‌نامه سازمان بورس با بانک توسعه اسلامی امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار با بانک توسعه اسلامی (IDB) روز دوشنبه با حضور "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه ایران به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه امروز در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تهران به امضای "علی صالح‌آبادی" رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و "احمد محمدعلی" رئیس بانک توسعه اسلامی رسید.

امضای این تفاهم‌نامه همکاری در راستای سفر اخیر اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به جده برای بازدید از بانک توسعه اسلامی و ارائه دستاوردهای این کمیته در حوزه ابزارهای معاملاتی بازار سرمایه صورت گرفت.

در این سفر دستاوردها و راه‌حل‌های کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد توجه مدیران و کارشناسان بانک توسعه اسلامی قرار گرفت که نتیجه آن پیشنهاد همکاری بین سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعه اسلامی بود.

 

کد مطلب 846570

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