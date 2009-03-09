خانه حمل و نقل جاده ای فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس کل دادگستری استان فارس در مراسم افتتاح این مرکز گفت: در سالهای گذشته تمامی برنامه ها به سوی بزرگتر شدن بدنه دولت حرکت کرده ولی امروز بحث اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته که با اجرای درست این موضوع مهم می توانیم خدمات عمومی را در جامعه با کیفیت بهتری ارائه دهیم.

وی عنوان کرد: امروز مراحل اداری یکی از مسائلی بوده که بیشتر از هرمسئله دیگری به چشم می خورد زیرا برای ایجاد و احداث یک شرکت و کارخانه باید مدتها وقت صرف کرد و هزینه های زیادی را فقط در مراحل اداری هدر داد که این مسئله بزرگترین نقص برای هر کشور محسوب می شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه مراحل اداری طویل و طولانی مدت سرمایه گذاران را ناامید می کند، افزود: بارها این مشکلات را در کمیته حمایت از سرمایه گذاری مطرح کرده ایم ولی همچنان نارضایتی سرمایه گذاران را شاهد هستیم، باید در نظر داشت که از زمان ورود سرمایه گذار باید در کنار وی قرار بگیریم نه اینکه در مواقعی که بخش خصوصی نیاز به کمک داشت هیچکس را اطراف خود نبیند.

سیاوش پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم پیشگیری در تمام بخشها به ویژه حمل و نقل جاده ای نیز بیان کرد: اگر سیستم حمل و نقل جاده ای ساماندهی شود به طور یقین آمار تصادفات و حادثه دیدگان کاهش خواهد یافت و دیگر بحث راننده های زندانی پیش نخواهد امد البته دستگاه قضایی نیز در این خصوص وارد مقوله پیشگیری شده است.

وی متذکر شد: سالانه دولت مبالغ زیای را برای پرداخت دیه در نظر می گیرد که اگر این مبالغ در ساخت و ایجاد امکانات برای راه ها صرف شود به طور یقین بسیاری از آمارهای تلفات و تصادفات کاهش خواهد یافت از این رو باید با برنامه ریزی بهتر به حوزه پیشگیری وارد شویم تا با کاهش آمار تصادفات بتوان از هزینه های صرف شده برای پرداخت خسارت و دیه کاست و آن را را در سایر امور زیربنای جامعه استفاده کرد.

در ادامه مراسم مدیر کل حمل و نقل جاده ای و پایانه های استان فارس از حمل و نقل به عنوان یکی از شاخصه های مهم در توسعه هر کشور یاد کرد و افزود: در حال حاضر 95 درصد از جابه جایی مسافران و 90 درصد از حمل کالاها در استان فارس از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد که این آمار نشان از اهمیت حمل و نقل جاده ای دارد.

احمد خواست خدایی افزود: در بحث حمل و نقل زمینی حدود 292 شرکت باری و مسافربری در فارس به فعالیت مشغولند که سالانه بیش از 20میلیون تن کالا و 19میلیون نفر مسافر را خدمات دهی می کنند.

وی با بیان اینکه در این چرخه بیش از 100هزار نفر مشغول به کار هستند، افزود: از این تعداد حدود 35 هزار نفر تحت پوشش 11انجمن صنفی رانندگان، 11 اتحادیه تعاونی و 12انجمن صنفی به فعالیت مشغول هستند.

مدیر کل حمل و نقل جاده ای فارس با اشاره به افتتاح موسسه خیریه حمایت از رانندگان برون شهری نیز بیان کرد: رانندگی یکی از مشاغل پرخطر در جهان به شمار می رود که باید مورد اهمیت زیادی قرار گیرد و یکی از خطرات این حرفه وقوع تصادفات بوده که برای حمایت از رانندگان در قبال وقوع این خطرات موسسه خیریه مذکور راه اندازی شد.