مدارس تخریبی دلفان در دو راهی تایید و تکذیب مسئولان!

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دلفان، مدارس تخریبی که در آنها هزاران دانش آموز تحصیل می کنند همواره با حذف صورت مسئله و تکذیب از سوی مسئولان مواجه بوده اند و گویا تنها روزی این قضیه تایید خواهد شد که سقفی بر سر دانش آموزی فرو ریزد و فاجعه ای رقم بخورد.

خبرنگار مهر با مراجعه به روستاهای سطح شهرستان دلفان اقدام به تهیه گزارشی از وضعیت مدارس تخریبی این شهرستان نمود که در بیشتر موارد با عدم همکاری مسئولان سازمان آموزش و پرورش موفق به گرفتن عکس نشد.

مدرسه منتظر قائم

یکی از مدارسی که خبرنگار مهر موفق به تهیه تصویر از آن شد دبستان "شهید محمد منتظر قائم" روستای "کرم اله" شهرستان دلفان بود که شاید این بار زبان گویای تصاویر مسئولان را از تکذیب واقعیات بازدارد.

این دبستان به مدت سه سال است به عنوان دبستان تخریبی اعلام شده است و طبق ارزشیابی های صورت گرفته در سال 86 از طرف اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان قرار شد به طور کامل تخریب شود ولی هنوز دانش آموزان در آن مشغول به تحصیل هستند.

در این دبستان کلیه دانش آموزان به دلیل تعداد محدودشان در یک کلاس چند پایه از اول ابتدایی تا پنجم دبستان به صورت مختلط در حال تحصیل هستند.

سقف هایی برای ریختن و ترک هایی برای ترسیدن

یکی از دانش آموزان این دبستان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دبستان ما دیوارهایش ترک برداشته و هر وقت صدای خش خش می شنویم می ترسیم و حواسمان پرت می شود.

ترکهای دیوار

این دانش آموز با زبان کودکانه خود اینگونه ادامه می دهد: پدرم می گوید اگر باد تندی بوزد دبستان روی سرمان خراب می شود!

وی با افسوس از زیبایی های مدارس شهری می گوید و در دل آرزو می کند که او هم مانند بچه های شهرها و روستاهای دیگر یک مدرسه نوساز و سالم داشته باشد.

یکی دیگر از دانش آموزان که گفتگوی خبرنگار مهر را با همکلاس خود شاهد است وارد بحث می شود و با کلمات بریده بریده کودکانه ای می گوید: من از مسئولان شهرستان می خواهم اعتراض مرا در مورد خرابی دبستانم قبول کنند و مدرسه قشنگی هم برای ما درست کنند.

دیوار مدرسه

یکی از پسرهای دانش آموز وسط حرف های دوستش می پرد و به خبرنگار مهر می گوید: "وقتی فوتبال بازی می کنیم می ترسم اون جوری که دوست دارم و پاهام زورشون می رسه شوت کنم به خاطر اینکه یه وقت با خوردن توپ به دیوار حیاط مدرسه، دیوار خراب نشه و دیگه این دبستان دیوار حیاط هم نداشته باشه".

یکی دیگر از دانش آموزان دختر از گلایه های مادرش می گوید که هر هفته بعد از زنگ ورزش مجبور است لباسهای گلی او را بشوید و می گوید: هر روز بعد از کلاس ورزش به دلیل اینکه حیاط مدرسه ما خاکی است و با یک باران کوچک گل آلود می شود لباسهایم گلی می شود.

کف کلاس

جمع همکلاسی ها کم کم کامل می شود و هر کدام از فرصت به دست آمده می خواهند استفاده کنند و حرف بزنند، حرفهایی که شاید مسئولان بازهم آنها را تکذیب کنند و بگویند همه چیز خوب است.

آیا مسئولان حاضرند فرزندشان در مدارس تخریبی درس بخواند

خبرنگار مهر به اهالی روستا هم سری می زند تا با آنها که فرزندانشان در مدارس تخریبی درس می خوانند گفتگو کند.

یکی از اولیاء دانش آموزان به خبرنگار مهر می گوید: لطفا به مسئولان بگویید که مدرسه روستای ما با کوچکترین زلزله ای امکان خراب شدن دارد.

پنجره کلاسها

وی که مادر یکی از همان دانش آموزانی است که با ما گفتگو کرد، ادامه می دهد: با توجه به اینکه مدرسه خانه دوم بچه هاست لذا ما خانواده ها باید از هر لحاظ از خانه دوم فرزندمان مطمئن باشیم ولی متاسفانه دیوار سالم در این دبستان وجود ندارد.

یکی دیگر از اولیا که شاهد گفتگوی خبرنگار مهر است، به او می گوید: من می خواهم بدانم واقعا مسئولی حاضر می شود حتی یک هفته فرزند خود را در چنین دبستانی بگذارد؟

60 درصد مدارس دلفان تخریبی است/ احتمال وقوع هر حادثه ای در مدارس تخریبی دلفان وجود دارد

یک مسئول آموزش و پرورش شهرستان دلفان که نخواست نامش فاش شود در این رابطه پاسخگوی سئوالات خبرنگار مهر بود و اظهار داشت: با توجه به بررسیهای کارشناسان نتایج حاکی از آن است که بیش از 60 درصد مدارس روستایی شهرستان دلفان در حال تخریب هستند.

آبخوری مدرسه

وی با تاکید بر اینکه نتایج تحقیقات و بررسیها به صورت مستند در اختیار مسئولان سازمان آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس قرار گرفته است، عنوان کرد: در میان فضاهای آموزشی تخریبی دلفان 23 واحد آموزشی در حالت بحرانی هستند.

این مسئول ادامه داد: در سال جاری اعتیاری بالغ بر 106 میلیون تومان برای تعمیرات اساسی در مدارس در اختیار این سازمان قرار گرفته است که این میزان به هیچ عنوان جوابگوی نیاز نیست.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد با توجه به وضعیت کنونی مدارس شهرستان دلفان اعتبارات بیشتری در زمینه تعمیرات و همچنین اعتبارات عمرانی برای این شهرستان لحاظ شود.

نمای بیرونی مدرسه

این مسئول ادامه داد: در 23 واحد آموزشی که در حالت بحرانی هستند با وضعیت اعتبارت کنونی نمی توان برای آنها کار زیادی انجام داد و بازسازی این واحدها نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه ای است در غیر این صورت این واحد ها در معرض آسیب جدی خواهند بود و احتمال وقوع هر حادثه ای در این واحد ها وجود دارد.

وی ضمن تقدیر از تلاش های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در مقاوم سازی و نوسازی واحدهای آموزشی کپری این شهرستان، خواستار توجه بیشتر این سازمان به مناسب سازی واحد های آموزشی در حال تخریب شهرستان دلفان شد.

37 مدرسه تخریبی در دلفان وجود دارد

این در حالی است که چندی پیش مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلفان در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان از وجود 37 مدرسه تخریبی در شهرستان دلفان خبر داده بود.

دیوار مدرسه ای دیگر

بهمن نریمانی با بیان اینکه برای بازسازی این مدارس اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 600 میلیون ریال نیاز است، عنوان کرد: در مقطع راهنمایی 12 روستا و در مقطع متوسطه 4 روستای شهرستان دلفان فاقد فضای آموزشی هستند.

به گزارش مهر در مدارس تخریبی شهرستان دلفان بیش از یک هزار و 200 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.

به هر حال شاید با ذکر این نکته که هر کدام از این 37 فضای آموزشی تخریبی مانند یک فاجعه بالفعل هستند که روزی ممکن است رخ دهد چیزی که واضح و روشن است فراتر از تکذیب مسئولان نیازمند تلاش و همت بیشتر از سوی آنان است.