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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

وزیر کشور:

موظف به پاسداری از آرمانهای امام و شهدا هستیم

موظف به پاسداری از آرمانهای امام و شهدا هستیم

وزیر کشور گفت: امروز هر آنچه داریم به برکت رهنمودهای امام راحل و از خودگذشتی ایثارگران است و ما موظف به پاسداری از آرمانهای امام و شهدا هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی در جمع مشاوران ایثارگران دستگاههای اجرایی گفت: امام و شهدا خود را به قدرت لایتناهی الهی متصل کرده بودند و از این رو بود که از هیچ قدرت دیگری هراس نداشتند و در راه آرمانهای خود مجاهدت و فداکاری   کرده و همیشه پیروز میدان بودند.

وی خاطرنشان کرد : اخلاص امام و اخلاص ایثارگران در از خودگذشتگی باعث شد که پرچم جمهوری اسلامی با وجود همه بحرانها از قبیل کودتا، ترور شخصیتها و جنگ تحمیلی بلندتر بر افراشته شود.

وزیر کشور با تجلیل از فداکاریها و رشادتهای ایثارگران در سالهای دفاع مقدس گفت: آن زمان که نیاز بود شهدا و جانبازان و ایثارگران به تکلیف خود عمل کردند و امروز وظیفه ماست که به ایثارگران و خانواده آنها خدمت کنیم.

وی خطاب به مشاوران ایثارگران دستگاههای اجرایی گفت : امروز شما هر آنچه در توان دارید باید در خدمت ایثارگران و خانواده های آنها قرار دهید زیرا که شما در دولتی مسئولیت دارید که مدال نوکری مردم را به گردن خود آویخته است.

محصولی افزود: بدیهی است که اگر خود را نوکر مردم و ایثارگران ندانیم و روحیه ایثارگری در ما وجود نداشته باشد نمی توانیم خدمتگزار خوبی برای ایثارگران باشیم.

وزیر کشور در پایان اعلام کرد: وزارت کشور نیز در وسع خود و مقدورات قانونی آماده هر نوع همکاری با ایثارگران می باشد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

کد مطلب 846587

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