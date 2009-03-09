پایه علمی دانشجویان پیام نور نسبت به سایر دانشگاهها تقویت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، حسین ابرقوی، ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور واحد طبس اظهار داشت: دلیل برتری این جامعه دانشگاهی به دیگر دانشگاهها، وجود فیلترهای بسیار قوی برای فارغ التحصیلی، مطالعه اجباری کلیه کتب و سرفصلهای تعیین شده، طراحی سئوالات پرمحتوا و تصحیح رایانه ای اوراق امتحانی است.

وی با مرور خدمات ارزنده رئیس تودیع شده این دانشگاه در دوران تصدی، وی را مصداق یک مدیر لایق و اسلامی خواند و از مدیر جدید نیز خواست تا حرکت خود را در همین راستا ادامه دهد.

ابرقویی دانشگاه پیام نور را از برکات انقلاب اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: این دانشگاه با آموزش بومی و از بین بردن مشقات تحصیل امکان ادامه تحصیل در سایر شهرها را برای همه علاقمندان به تحصیلات عالیه در کشور به ارمغان آورد به نحوی که امروز هر فرد علاقمندی می تواند در شهر خود به راحتی دوران آموزش عالی را نیز طی کند.

وی همچنین یکی از سرمایه های دانشگاه پیام نور را اخلاق و رفتار اسلامی کارکنان و جامعه دانشگاهی پیام نور اعلام کرد و یادآور شد: دانشگاه پیام نور باید الگویی برای سایر دانشگاههای کشور باشد.

در این مراسم، فرماندار یزد نیز با شاره به رشد چشمگیر دانشگاه پیام نور، وجود مدیران توانمند را از عوامل پیشرفت در عرصه های مختلف دانست و بیان داشت: اما تنها این عامل کافی نیست و برای پیشرفت در کنار مدیران لایق، همراهی سیاستهای دولت و مراجع زیربط نیز نقش تعیین کننده ای دارند.

مهدی کیانی، وجود دانشگاه پیام نور در اقصی نقاط کشور را خدمت ارزشمندی به نقاط دورافتاده دانست و با اشاره به خدمات دولت نهم در این راستا عنوان کرد: دولت نهم با تعیین سیاستهای مناسب، زمینه افزایش سطح کیفی و کمی دانشگاه پیام نور را فراهم آورده است.

محمود امینی، رئیس اسبق دانشگاه پیام نور واحد طبس نیز با ارائه گزارشی از خدمات انجام شده در طول دوران خدمتش از همت مردم، همکاران و کلیه کسانی که برای رساندن دانشگاه پیام نور تا این مرحله تلاش کرده اند، تقدیر و تشکر کرد.

دانشگاه پیام نور واحد طبس هم اکنون دارای 24 رشته کارشناسی، 75 استاد و بیش از 1500 دانشجو است.