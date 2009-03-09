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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

همایش مدیران هنرستان‌های هنرهای زیبا برگزار می‌شود

همایش مدیران هنرستان‌های هنرهای زیبای کشور همزمان با چهارمین جشنواره هنرستان‌های هنرهای زیبا در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره هنرستان‌های هنرهای زیبا 21 تا 23 اسفند در رشته‌های سینما، نمایش، عکس، فیلم کوتاه و هنرهای تجسمی در کرمانشاه برگزار و همزمان همایش مدیران هنرستان‌های هنرهای زیبا نیز برگزار می‌شود.

در این همایش 38 مدیر هنرستان از 22 استان کشور درباره وضعیت هنرستان‌ها و آموزش هنر بحث می‌کنند. 240 اثر تجسمی، 10 نمایش، 27 عکس و 35 فیلم کوتاه از هنرجویان 38 هنرستان هنرهای زیبای کشور در چهارمین جشنواره هنرستان‌های هنرهای زیبا ارائه می‌شود.

این جشنواره از سوی دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری با همکاری اداره کل ارشاد استان کرمانشاه در تالار وحدت، مجتمع آوینی و تالار انتظار کرمانشاه برگزار می‌شود.
کد مطلب 846592

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