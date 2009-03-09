به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره هنرستان‌های هنرهای زیبا 21 تا 23 اسفند در رشته‌های سینما، نمایش، عکس، فیلم کوتاه و هنرهای تجسمی در کرمانشاه برگزار و همزمان همایش مدیران هنرستان‌های هنرهای زیبا نیز برگزار می‌شود.



در این همایش 38 مدیر هنرستان از 22 استان کشور درباره وضعیت هنرستان‌ها و آموزش هنر بحث می‌کنند. 240 اثر تجسمی، 10 نمایش، 27 عکس و 35 فیلم کوتاه از هنرجویان 38 هنرستان هنرهای زیبای کشور در چهارمین جشنواره هنرستان‌های هنرهای زیبا ارائه می‌شود.



این جشنواره از سوی دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری با همکاری اداره کل ارشاد استان کرمانشاه در تالار وحدت، مجتمع آوینی و تالار انتظار کرمانشاه برگزار می‌شود.

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