طرح هادی 28 روستای استان مرکزی به تصویب رسید

امیر حسین عباسی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اراک افزود: با تهیه طرح هادی در این 28 روستا، چهار هزار و 526 خانوار با جمعیتی معادل 16 هزار و 663 نفر از مزایای مختلف این طرح‌ها بهره ‌مند می ‌شوند.

وی اضافه کرد: این روستاها شامل روستاهای امان‌آباد و حاجی‌‌آباد در شهرستان اراک، نهرمیان و بازنه در شهرستان شازند، شاوه، شرشره، قشلاق عبدالکریم در شهرستان خنداب، خسروان سفلی، کوکان، دادمرز، سفید آب، کشه، جورقین، گزاوند، کلا، جلایر و کنگران در شهرستان تفرش، مزرعه نو در شهرستان آشتیان، ذاد وق ‌آباد و روشنایی در شهرستان کمیجان، روستاهای آزادگین، اجان، بند امیر، لار در شهرستان زرندیه و چنارستان، هرازیجان در شهرستان دلیجان و روستاهای تجره و یل‌آباد در شهرستان ساوه هستند.

وی با اشاره به اینکه طرح هادی به عنوان سند توسعه، عمران روستاها را با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی فراهم می کند، افزود: این طرح بستر لازم را برای ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا، تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستاییان و خدمات زیست ‌محیطی عمومی آماده می کند.

عباسی در ادامه با بیان اینکه تاکنون برای 56 هزار و 393 خانه روستایی در 369 روستای استان سند مالکیت صادر شده است، خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی امسال نیز در حال پیگیری و اجرای صدور 10 هزار جلد سند مالکیت روستایی است.

وی تصریح کرد: تعدادی از این اسناد در طول دهه فجر در شهرستانهای استان به مالکان تحویل داده شد و مابقی نیز در دهه حساب 100 امام (ره) به مالکین واگذار خواهد شد.

