اهمیت نقش خادمان مدارس کمتر از سایر دست اندرکاران آموزش و پرورش نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فرهادی در همایش تجلیل از خادمان آینده سازان مدارس آموزش و پرورش ناحیه دو کرج که ظهر امروز در مجتمع فرهنگی تفریحی دشت بهشت برگزار شد، اظهار داشت: نباید خادمان مدارس نقش تاثیرگذار خود در نظام آموزش و پرورش را انکار کنند، بلکه باید به یاد داشته باشند همپای سایر دست اندرکاران آموزش و پرورش در ارتقای تعلیم و تربیت نقش دارند.

وی ادامه داد: نقش خادم مدرسه در نظام آموزش و پرورش، کمتر از نقش ریاست و سایر سمتها در این نظلام نیست و همه دست اندرکاران از جمله خادم و رئیس باید پا به پای هم در جهت ارتقای امر تعلیم و تربیت بکوشند.

این مسئول عنوان داشت: خدمت گذاری به دانش آموزان در همه زمینه ها از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است، زیرا دانش آموزان، آینده سازان کشور هستند و تلاش در جهت انجام امور مربوط به آنها در هر زمینه ای که باشد بسیار ارزشمند است.

این مسئول عنوان داشت: دلسوزی خادمان مدارس برای همه ما اثبات شده و لازم است تلاش کنیم تا حد ممکن نیازهای مختلف آنها را برطرف کنیم.

تاثیر خادمان مدارس بر شخصیت دانش آموزان غیرقابل انکار است

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: تاثیر خادمان مدارس بر شخصیت دانش آموزان غیرقابل انکار است.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو کرج ادامه داد: خادمان با رفتار و برخورد مهربانانه و دلسوزانه خود می توانند تاثیرات بسیار مثبتی در شخصیت دانش آموزان داشته باشند که ارتباط صمیمی و نزدیک دانش آموزان با خادمان از دلایل این امر است.

وی ادامه داد: نباید خادمان تصور کنند که وظیفه آنها تنها به نظافت محدود می شود، بلکه لازم است همواره از اهمیت نقش خود در نظام آموزش و پرورش در زمینه کمک به ارتقای شخصیت دانش آموزان آگاه باشند و بر این اساس عمل کنند.

این مسئول از مراسم تجلیل از خادمان مدارس به عنوان یک امر بسیار موثر و ارزشمند نام برد و عنوان داشت: خادمان مدارس، قشری دلسوز و ایثارگر هستند که برگزاری برنامه های تجلیل از آنها تنها بخشی از زحماتشان را جبران می کند.

در مراسم تجلیل از خادمان مدارس آموزش و پرورش ناحیه دو کرج، 150 خادم به همراه خانواده هایشان حضور داشتند.