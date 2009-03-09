نامزدهای سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، 5 گروه داوری در این جشنواره بیش از 700 کتاب کودک و نوجوان منتشر شده در سالهای 1385 و 1386 را از میان 1500 اثر رسیده مورد ارزیابی قرار داده‌اند که از بین آنها در بخش داستان تالیف 275 اثر، در بخش ترجمه 318 اثر و در بخش شعر 57 اثر بررسی شده‌اند.

داود غفارزادگان، حسین فتاحی، علیرضا حافظی و محمدرضا بایرامی داوران بخش داستان تالیفی هستند که از میان 166 عنوان کتاب ویژه خردسالان و کودکان در بخش داستان تالیفی خردسالان کتابهای "صدای پای بزغاله‌های سبز" نوشته سوسن طاقدیس و "رنگین کمانی از کفش" نوشته فاطمه مشهدی‌‌رستم هر دو از انتشارات شباویز و کتاب "365 قصه برای شب‌‌های سال" نوشته مژگان شیخی از انتشارات قدیانی را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه این بخش معرفی کرده‌اند.



در بخش داستان تالیف ویژه کودکان مجموعه 7 جلدی "روباه زرنگ" نوشته مسلم ناصری از انتشارات به نشر، "قصه مارمولک سبز کوچولو" نوشته کلر ژوبرت از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتاب "ماهی طلایی و ماهی نقره‌ای" اثر ابراهیم حسن‌بیگی از انتشارات لوح بصر به عنوان نامزدها معرفی شده‌اند.

در بخش داستان تالیف ویژه نوجوانان، کتابهای "ناهی" نوشته جمشید خانیان و "زود برمی‌گردیم" نوشته علی‌اصغر عزتی‌پاک هر دو از انتشارات کانون، "اولین برفی که بر زمین نشست" نوشته مجید محبوبی از انتشارات کیش مهر و دو کتاب "لالایی برای دختر مرده" نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی و "کنار دریاچه نیمکت هفتم" نوشته فرهاد حسن‌زاده از انتشارات افق به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی شدند.



حسین بکایی، شهرام اقبال‌زاده، زهرا احمدی و چیستا یثربی داوران بخش داستان ترجمه در نهایت از میان 133 اثر ویژه کودکان و 185 اثر ویژه نوجوانان، 10 عنوان کتاب را به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی کردند.



در این بخش "کودک بزرگترین گل دنیا" ترجمه مهران فرهادزادگان، از انتشارات نوشته، "مجموعه قصه‌های 6 جلدی یک جورکی" ترجمه رضی هیرمندی از انتشارات افق، "من و خواهرم کلارا" ترجمه الهام خادم‌صبا از انتشارات راز قلم و "آتش و دریا" ترجمه محسن چینی‌‌فروشان و "یک تپه... یک گودال..." ترجمه سیدمهدی شجاعی از انتشارات کانون نامزد دریافت جایزه معرفی شدند.



این گروه داوری در بخش نوجوان نیز کتاب‌های "هالیس وودز" ترجمه شهلا انتظاریان از انتشارات پیدایش، "پرنده بی‌‌آشیان" ترجمه شهلا انتظاریان از انتشارات چشمه، "شکارچی‌ ستاره‌ها" ترجمه نازنین نوذری‌ از انتشارات کاروان، "خانه خودمان" ترجمه شقایق قندهاری از انتشارات افق و "محمد رسول خدا" ترجمه حمیدرضا شاه‌آبادی از انتشارات کانون را به عنوان نامزد دریافت جایزه جشنواره انتخاب کردند.

شکوه قاسم‌نیا، جعفر ابراهیمی و بابک نیک‌طلب داوران بخش شعر جشنواره با بررسی 57 اثر منتخب از میان کتابهای شعر منتشر شده برای کودکان و نوجوانان طی دو سال 1385 و 1386 در بخش کودک و خردسال 6 اثر و در بخش نوجوان 7 اثر را به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی کردند.



در بخش کودک و خردسال کتابهایی "نی‌‌نی نی‌نی نازه نی‌نی" اثر مصطفی رحماندوست از انتشارات نیستان، مجموعه سه جلدی "ترانه‌های بازی و نوازش" نوشته افسانه شعبان‌نژاد از انتشارات به نشر، "پرچم سبز درخت" اسدالله شعبانی از انتشارات منادی تربیت و کتابهای "ترانه‌های نوازش" مصطفی رحماندوست، "گنجشک و پروانه" ناصر کشاورز و "ماه نو نگاه نو" اسدالله شعبانی از انتشارات کانون به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی شده‌اند.



همچنین در بخش نوجوان نیز کتابهای "دلم برای تو تنگ است" آتوسا صالحی و "عشق‌های لنگه به لنگه" عباس تربن از انتشارات پیدایش، "تلخ و شیرین" ناصر کشاورز از انتشارات به نشر، "ستاره‌ات گم شده کبرا بابایی" از انتشارات مدرسه، "بزرگراه" افسانه شعبان‌نژاد از نشر توکا و "کلاغ سه‌شنبه" مهدی مرادی و "پرنده گفت شاعرم" افسانه شعبان‌نژاد از انتشارات کانون به عنوان نامزدهای دریافت جایزه این بخش معرفی شدند.



برگزیدگان این جشنواره عصر روز 24 اسفند در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب در 5 بخش داستان تالیف، داستان ترجمه، شعر، گرافیک و صفحه‌آرایی و انقلاب و امام خمینی معرفی می‌‌شوند.



کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی روزهای 18 تا 25 اسفند پذیرای بازدیدکنندگان از سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان و نمایشگاه ناشران این کتابها است.