حمیدرضا قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه رسمی ستاد هماهنگی برگزاری این نمایشگاه گفت: نخستین جلسه هماهنگی دستگاههای مسئول در برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز هجدهم اسفندماه در کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای شهر تهران برگزار شد.

همکاری بیش از 14 دستگاه اجرایی شهر تهران در ستاد نمایشگاه

به گفته قبادی در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر، نمایندگان وزارت ارشاد، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، شرکت واحد اتوبوسرانی، شرکت تاکسیرانی تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، شهرداری منطقه 7 (محدوده مصلای تهران)، سازمان فضای سبز، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، اورژانس تهران، شرکت پست، جمعیت هلال‌احمر، سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران و شرکت مترو و نمایندگانی از برخی نهادهای شهری دیگر حضور داشتند.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه افزود: مهمترین محور مورد بحث، موضوع ایجاد تسهیلات مناسب و هماهنگی دستگاهها برای دسترسی آسانتر مردم به نمایشگاه کتاب تهران و توجه به حمل و نقل عمومی، هماهنگی در خصوص بحث ترافیک شهری، اختصاص فضاهای مناسب برای توقف خودروهای عمومی بود.

جزئیات 4 محور مهم مطرح شده در کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران

معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد کارگروهی متشکل از سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی و نیز شرکت مترو و زیر نظر پلیس راهور تهران، طرحهایشان را در این زمینه به کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ارائه کنند.

قبادی گفت: محور دوم مورد بحث، مسائل ایمنی و پیشگیری از بحران بود. در این خصوص کارگروه دیگری که قبلاً با مسئولیت ستاد مدیریت بحران شهر تهران تشکیل شده بود طرح جامع خود را در خصوص مسائل ایمنی و پیشگیری از بحران به شورای شهر ارائه کرد که این طرح شامل توضیحات مشروحی درباره چگونگی استقرار تیمهای اورژانس، آتش‌نشانی، پیش‌بینی‌ سیستمهای حفاظت ایمنی و اساساً ایمن‌سازی محیط است.

معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تاکید کرد: در این محور همچنین مقرر شد کارگروه مسائل ایمنی و پیشگیری از بحران در خصوص مسائل بهداشتی و ارتقای خدمات رفاهی برنامه‌های مشخصی را به کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر ارائه کند.

وی ادامه داد: محور سوم مورد بحث، موضوع تبلیغات محیطی و اطلاع‌رسانی بود؛ بحث اطلاع رسانی صحیح با هدف دسترسی آسانتر مردم به نمایشگاه کتاب تهران و تشویق و ترغیب مخاطبان نمایشگاه به استفاده بیشتر و بهتر از وسایل حمل و نقل عمومی، اطلاع‌رسانی درباره روزها و ساعات برگزاری نمایشگاه و همچنین اطلاع رسانی داخلی با هدف مطلع شدن مردم از کتابهای موجود در نمایشگاه از جمله موضوعاتی بود که در این محور مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

سند رسمی همکاری نهادهای شهری در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران تهیه می‌شود

معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: محور چهارم بحث حمل و نقل و ارسال کتابهای نمایشگاه به ناشران، مصرف کنندگان و خریداران آنها و نحوه ارسال مرسوله‌ها توسط شرکت پست و اساساً نحوه ورود کتاب به نمایشگاه از جمله مهمترین مباحث مطرح شده حول این محور بود.

قبادی افزود: همچنین لزوم برنامه‌ریزی شهرداری منطقه 7 (محدوده مصلای تهران) و همکاری شهرداری تهران در هر چه بهتر برگزار شدن نمایشگاه بیست و دوم مورد تاکید قرار گرفت. نهایتاً اعضای حاضر در این جلسه در یک جمع بندی کلی به این نتیجه رسیدند که اسناد و مدارک لازم در خصوص فعالیتهای موظفشان را به کمیسون فرهنگی - اجتماعی شورای شهر تهران ارائه کنند و از مجموع این موارد سندی تشکیل و از آن به عنوان سند رسمی همکاری نهادهای شهری در امر نمایشگاه استفاده شود.

در پایان با ابراز رضایت از هماهنگی دستگاههای مورد اشاره برای برگزاری نمایشگاه کتاب، گفت: در مجموع این جلسه نشست بسیار خوب و موثری بود و با توجه به تجربه سالهای گذشته و نیز آماده بودن برخی طرحهای مهم و عملی در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه که اشکالات سالهای گذشته را نیز مد نظر قرار داده، امیدواریم امسال شاهد همکاری خوب و فعالانه دستگاههای شهری با مسئولان نمایشگاه کتاب باشیم.