مراسم "قیروان؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دارالحیات، مراسم ویژه این سال عصر دیروز یکشنبه 18 اسفندماه مراسم ویژه پایتخت فرهنگی قیروان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 با حضور رهبران سیاسی و دینی آغاز شد. در این مراسم عبدالله بن عبدالعزیز عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو)، شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین و دیگر علمای مسلمان حضور داشتند.

در پی انتخاب قیروان(در تونس) به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009، برنامه‌ها و مراسم خاص این سال جهت تبیین و تقدیر از نقش قیروان در توسعه فرهنگ و تمدن اسلام همزمان با میلاد پیامبر (ص) با بیش از 70 مراسم فرهنگی، دینی و علمی در قالب همایش، نشست، اجلاس و نمایشگاههای بین‌المللی در قیروان برگزار می‌شود.

تاریخ قیروان به سال 50 هجری ( 670 میلادی) بازمی‌گردد. از این رو یکی از قدیمی‌ترین شهرهای اسلامی است. قیروان در اصل کلمه ای فارسی است که وارد زبان عربی شده و به معنای جای اسلحه، ارتش و مکان جمع شدن مردم در جنگ است. ساخت شهر قیروان در آغاز تاریخ تمدن اسلامی انجام شد که نقش مهمی در جهاد و اشاعه اسلام به عهده داشت. قیران در 160 کیلومتری پایتخت تونس قرار دارد و مسجد عقبه بن نافع از قدیمی‌ترین آثار تاریخی این شهر است.

همه ساله سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) سه شهر را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی می‌کند که طی یکسال باید برنامه هایی به منظور معرفی ابعاد مختلف کشورهای اسلامی چون تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلام و مسلمانان ارائه کنند.