محیط زیست در حال احتضار ایران هنوز نفس می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده هیئت داوران پیش از قرائت بیانیه انتخاب 30 چهره برتر محیط زیست به طعنه گفت: امروز لنگ لنگان وارد سالن این مراسم شدم، دوستی پرسید چرا می لنگی؟ گفتم من تصویری از محیط زیست کشور هستم.

دکتر داریوش کریمی در قرائت بیانیه انتخاب 30 چهره برتر محیط زیست کشور در شهرداری تهران تاکید کرد: واژه محیط زیست تصویری متفاوت از حیات را به ما نشان می دهد و امروز به جای آنکه این واژه تصویر پرواز پرندگان، آبی آسمان، جنگل های زیبا و... را نشان دهد، تصویری متفاوت از پرندگان تکیده، جنگل غارت شده، مراتع خشکیده، رودهای آلوده، بلبلان خاموش و آهوان رمیده و انسان هایی که از فرط آلودگی رمقی ندارند و شتابان از این سو به آن سو در نابودی حیات خویش می کشند را نشان می دهد.

وی در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه قصد سیاه نمایی ندارد گفت: محیط زیست ایران در حال احتضار است ولی هنوز نفس می کشد و این ذره حیات خود را نیز مدیون تلاش اندک فعالیت مردان و زنانی است که در این زمینه می کوشند و در میان جمعیت 70 میلیونی ایران اینها تعداد اندکی است که هدف بزرگ و اراده قوی و تواضع شان ستودنی است.

در این مراسم از 30 چهره برتر محیط زیست تجلیل شد که اسامی آنان به این شرح است:

1- شادروان دکتر تقی ابتکار

2- دکتر عبدالله اشتری نخعی

3- محمد علی اینانلو

4- دکتر امرالله آهنی

5- دکتر سهراب بنی سلیمان شیبانی

6- زنده یاد دکتر فرنوش بهرام پور

7- شهید ناصر پیروی(محیط بان)

8- دکتر محمد حسین جزیره ای

9- دکتر ویکتوریا جمالی

10- شادروان دکتر کریم جوانشیر

11- دکتر یوسف حجت

12- جانباز مجرم دلاوری

13- دکتر سید محمود شریعت

14- جانباز کریم شفیقی

15- مهندس فریبرز شکرایی

16- مهندس هوشنگ ضیایی

17- زنده یاد یوسف علی پور

18- دکتر منصور قیاس الدین

19- مهندس بیژن فرهنگ دره شوری

20- مهندس رمضانعلی قائمی

21- دکتر عبدالرضا کرباسی

22- دکتر ناصر کرمی (اولین خبرنگار محیط زیست)

23- دکتر اسماعیل کهرم

24- دکتر مجید مخدوم

25- دکتر مه لقا ملاحی (مادر محیط زیست ایران)

26- مصطفی میرسلیم

27- اسماعیل میر فخرایی

28- مهندس وحید نوروزی (اولین تشکل زیست محیطی)

29- عبدالحسین وهاب زاده

30- دکتر علی نخ کشی