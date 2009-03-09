وحدت و همدلی در نظام آموزش و پرورش بازدهی آموزشی را افزایش می دهد

رحیم زمانی در حاشیه همایش تجلیل از خادمان آینده سازان مدارس آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تضادهای رفتاری و عدم هماهنگ بودن رفتارها در یک محیط، اجازه نمی دهد اعضای آن محیط به هدف مشترک از پیش تعیین شده خود دست یابند که این امر در مورد نظام آموزش و پرورش و مدرسه نیز صادق است.

وی ادامه داد: لازم است فضای یکدلی و وحدت در مدارس بین همه اعضای مدرسه ایجاد شود تا آرامش لازم برای ارتقای تعلیم و تربیت فراهم شود.

این مسئول عنوان داشت: حتی اگر یک مجموعه از نظر عملکردی ضعیف است باز هم نباید از یکدلی و وحدت دور شود، زیرا یکدلی عاملی برای کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت است.

دست اندرکاران آموزش و پرورش در مقابل هم جبهه گیری نکنند

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: لازم است دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش به جای جبهه گیری در مقابل هم و رد کردن یکدیگر، پا به پای هم برای رفع مشکلات تلاش کنند و به یاد داشته باشند اتحاد و وحدت از راههای رسیدن به اهداف بزرگ است.

زمانی از جنگ روانی و تنش به عنوان یک عامل بسیار منفی نام برد و اظهار داشت: نه تنها لازم است نظامهای مختلف از جمله آموزش و پرورش از به وجود آمدن تنش در خود جلوگیری کنند، بلکه لازم است خانواده ها نیز با کمک یکدلی و احترام متقابل، همواره از ایجاد تنش جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: وجود محیط آرام در خانه و نیز آموزش و پرورش باعث می شود دانش آموزان در آرامش تحصیل کنند و استعدادهای آنها به خوبی و به طور کامل شکوفا شود.