ارتقای سطح بیمه محصولات کشاورزی مستلزم برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عجم عصر دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان افزود: جهاد کشاورزی و بانکهای عامل برای بیمه کردن محصولات کشاورزی شهرستان تلاش و هماهنگی لازم انجام دهند.

وی اظهار داشت: خشکسالی و سرمازدگی در سال زراعی گذشته خسارتهای زیادی در این منطقه بر جای گذاشت که برای جبران خسارت وارده باید برنامه ریزی شود.

حسن کاووسی دبیر شورا و مدیرجهاد کشاورزی مینودشت نیز گفت: وضعیت رویش و سبز گندم در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل خوب و مطلوب است و سطح زیرکشت گندم امسال افزایش یافته است.

وی بیان داشت: اکنون مرحله دوم کود اوره سرک گندم در حال توزیع است و عملیات مبارزه با علفهای هرز نیز در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: طرح تغییر اراضی شیبدار و احداث باغات مثمر نیز پیشرفت خوبی دارد و موجب بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک می شود.

به گفته کاووسی، ایجاد پارکینگ مناسب در محوطه سیلوی گالیکش از دیگر نیازمندیهایی بوده که باید در این زمینه تدبیری اتخاذ شود.

شهرستان مینودشت 53 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.