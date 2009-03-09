زیرگذر میدان امام حسین خرم آباد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان ظهر امروز در جلسه شورای ترافیک استان در محل استانداری لرستان، اظهار داشت: روز جمعه هفته جاری عملیات حفای زیرگذر میدان امام حسین خرم آباد آغاز خواهد شد.

صابری ابراز امیدواری کرد: زیرگذر میدان امام حسین خرم آباد 2 ماه پس از یرگذر میدان 22 بهمن خرم آباد به بهره برداری برسد.

وی همچنین با اشاره به آغاز بکار ساخت زیرگذر میدان 22 بهمن در هفته گذشته، اتمام پروژه پل کمالوند و بهره برداری از آن را تا صبح شنبه برای استفاده از بلوار 60 متری را ضروری دانست.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشارهبه وضعیت ساخت پل کوی جهادگران خرم آباد، بیان داشت: در هنگام شروع ساخت این پل مطالعات لازم و کارکارشناسی انجام نشده و به همین دلیل مکان اولیه احداث آن مناسب نبود.

صابری یادآور شد: در صورتی که 400 متر پل کوی جهادگران عقب تر ساخته شود نقش مؤثری در کاهش ترافیک میدان 22 بهمن خواهد داشت.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت ورودی شهر خرم آباد و وجود فروشندگان مصالح ساختمانی و وانت های میوه فروش در این مکانها خواستار ساماندهی آنها شد.

استاندار لرستان جلوگیری از ورود کامیون به شهر در طول شبانه روز را عاملی مهم در جلوگیری از بروز ترافیک عنوان کرد و راهنمایی و رانندگی را موظف به برخورد با متخلفان کرد.

صابری همچنین با اشاره به وجود اختلاف سطح بین برخی از محورهای برون شهری و شانه های خاکی آنها و احتمال سقوط خودروها، از اداره راه استان خواست تا نسبت به هم سطح کردن آنها اقدام کنند.

به گزارش مهر، در این جلسه مقرر شد کلیه درب مغازه های خیابانهای اصلی شهر خرم آباد به صورت مناسبی برای زیبا سازی شهر، رنگ آمیزی شوند.