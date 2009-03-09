بازداشت 78 هزار فروشنده مواد مخدر در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ رجب زاده امروز در مراسم امحای موادمخدر در منطقه یافت آباد تهران در جمع خبرنگاران گفت: طی سال جاری مقدار 28 تن انواع موادمخدر در سطح استان و شهر تهران توسط پلیس کشف شده که نسبت به سال گذشته 90 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون پلیس تهران بزرگ موفق به کشف 105 کیلوگرم شیشه شده که در مقایسه با مقدار موادمخدر شیشه کشف شده در سال گذشته 349 درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه از کشف 2 میلیون و 397 هزار و 460 عدد آمپول و قرص روانگردان طی سال جاری خبر داد و گفت: در این رابطه 208 باند توزیع و قاچاق مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

رجب زاده در رابطه با مصرف مواد مخدر در تهران گفت: بیش از 80 درصد مصرف موادمخدر از نوع شیشه در کل کشور مربوط به تهران است و باید دستگاههای مذکور در این رابطه اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اقدامات پلیس برای مقابله با مواد مخدر در سال آینده را شناسایی و برخورد با کانونهای تجمع فروشندگان مواد مخدر ذکر کرد و افزود: شوراهای فرهنگی در سطح تهران برای فرهنگ سازی جهت پیشگیری از مصرف موادمخدر فعال شده اند.

وی اظهارداشت: برنامه های اصلی پلیس در سال آینده در حوزه مبارزه با موادمخدر ایجاد اشتغال برای معتادان است.

رجب زاده گفت: یکی از برنامه های اصلی ما برای مبارزه با موادمخدر ایجاد اشتغال برای معتادان است و در این رابطه هماهنگیهای لازم با سازمان بهزیستی و دیگر دستگاههای مسئول صورت گرفته است. به این ترتیب که معتادان پس از سم زدایی در کارگاههایی که برای آنها کار ایجاد شده است، مشغول خواهند شد.