بخشی از مشکلات آب در شمال شرقی کرج رفع شد

داوود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور متعادل کردن فشار آب در شبکه عظیمیه کرج، یک دستگاه شیر فشارشکن به صورت دوقلو با قطر 150 میلی متر در ابتدای خیابان کوکب و یک دستگاه دیگر در تقاطع ندای شمالی و اسماعیل زاده نصب شد که با نصب این دو دستگاه، جریان توزیع آب در عظیمیه کرج متعادل شد.

وی علت نصب این شیرها را اختلاف سطح مخزن شنتیانی، نسبت به شبکه توزیع و مشکلات مربوط به این امر عنوان کرد و ادامه داد: به علت شیب منطقه عظیمیه، فشار آب در پایین دست بین شش تا هفت اتمسفر بود که با نصب شیرهای یادشده، فشار به دو تا سه اتمسفر تعدیل شده است.

مدیر امور آبفای کرج مرکزی از مناطق پامچال جنوبی، خیابان گودرزی، میدان طالقانی تا میدان مهران و کلیه بوستانهای منطقه به عنوان مناطق زیر پوشش شیرهای فشارشکن یادشده نام برد و عنوان داشت: با تعادل فشار آب در این مناطق از میزان شکستگی ناشی از فشار بالای شبکه کاسته شده و به تبع آن هدرروی آب نیز کاهش یافته است.

صادقی خاطرنشان کرد: هزینه تهیه و نصب شیرهای فشارشکن یادشده 100 میلیون ریال بوده است.