برنامه کامل دیدارهای هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته نخست از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به شرح زیر است:

سه شنبه - 19/12/87

گروه A

* الاهلی امارات - پاختاکور ازبکستان، ساعت 18:45، ورزشگاه الرشید دبی

* الهلال عربستان - صبای ایران، ساعت 21، ورزشگاه سلطان فهد شهر ریاض

گروه B

* پرسپولیس ایران - الشارجه امارات، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

* الغرافه قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه الغرافه دوحه

گروه E

* اولسان هیوندای کره جنوبی - ناگویا گرامپوس ایت ژاپن، ساعت 14، ورزشگاه اولسان مانسو

* بیجینگ گوان چین - نیوکاسل جتز استرالیا، ساعت 15:30، ورزشگاه بیجینگ ورکرز

گروه F

* گامبااوزاکا ژاپن - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه اکسپو

* سری وی جایا اندونزی - سئول کره جنوبی، ساعت 14:30، ورزشگاه جاکا بارینگ

چهارشنبه - 21/12/87

گروه C

* الجزیره امارات - ام صلال قطر، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید

* الاتحاد عربستان - استقلال ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک عبدالله جده

گروه D

* سپاهان ایران - الشباب امارات، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* کوروچی (بنیادکار) ازبکستان - الاتفاق عربستان، 15:30، ورزشگاه جار تاشکند

گروه G

* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - کاشمیا آنتلرز ژاپن، ساعت 14:30، ورزشگاه جام جهانی سوون

* شانگهای شن هوا چین - آرمد فورس سنگاپور، ساعت 15:30، ورزشگاه شانگهای هنگ کنگ

گروه H

* کاوازاکی فرونتال ژاپن - تیانجین تدا چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاوزاکی تودوروکی

* اف سی مارینوس استرالیا - پهانگ استیلرز، ساعت 13:30، ورزشگاه سنترال مارینوس