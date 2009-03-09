برنامه کامل دیدارهای هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته نخست از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
سه شنبه - 19/12/87
گروه A
* الاهلی امارات - پاختاکور ازبکستان، ساعت 18:45، ورزشگاه الرشید دبی
* الهلال عربستان - صبای ایران، ساعت 21، ورزشگاه سلطان فهد شهر ریاض
گروه B
* پرسپولیس ایران - الشارجه امارات، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
* الغرافه قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه الغرافه دوحه
گروه E
* اولسان هیوندای کره جنوبی - ناگویا گرامپوس ایت ژاپن، ساعت 14، ورزشگاه اولسان مانسو
* بیجینگ گوان چین - نیوکاسل جتز استرالیا، ساعت 15:30، ورزشگاه بیجینگ ورکرز
گروه F
* گامبااوزاکا ژاپن - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه اکسپو
* سری وی جایا اندونزی - سئول کره جنوبی، ساعت 14:30، ورزشگاه جاکا بارینگ
چهارشنبه - 21/12/87
گروه C
* الجزیره امارات - ام صلال قطر، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید
* الاتحاد عربستان - استقلال ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک عبدالله جده
گروه D
* سپاهان ایران - الشباب امارات، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* کوروچی (بنیادکار) ازبکستان - الاتفاق عربستان، 15:30، ورزشگاه جار تاشکند
گروه G
* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - کاشمیا آنتلرز ژاپن، ساعت 14:30، ورزشگاه جام جهانی سوون
* شانگهای شن هوا چین - آرمد فورس سنگاپور، ساعت 15:30، ورزشگاه شانگهای هنگ کنگ
گروه H
* کاوازاکی فرونتال ژاپن - تیانجین تدا چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاوزاکی تودوروکی
* اف سی مارینوس استرالیا - پهانگ استیلرز، ساعت 13:30، ورزشگاه سنترال مارینوس
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