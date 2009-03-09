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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۸

برنامه کامل دیدارهای هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا

برنامه کامل دیدارهای هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا

هفتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از فردا با برگزاری هشت بازی در چهار گروه غرب و شرق این قاره آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته نخست از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
سه شنبه - 19/12/87
گروه A
* الاهلی امارات - پاختاکور ازبکستان، ساعت 18:45، ورزشگاه الرشید دبی
* الهلال عربستان - صبای ایران، ساعت 21، ورزشگاه سلطان فهد شهر ریاض

گروه B
* پرسپولیس ایران - الشارجه امارات، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
* الغرافه قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه الغرافه دوحه

گروه E
* اولسان هیوندای کره جنوبی - ناگویا گرامپوس ایت ژاپن، ساعت 14، ورزشگاه اولسان مانسو
* بیجینگ گوان چین - نیوکاسل جتز استرالیا، ساعت 15:30، ورزشگاه بیجینگ ورکرز

گروه F
* گامبااوزاکا ژاپن - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه اکسپو
* سری وی جایا اندونزی - سئول کره جنوبی، ساعت 14:30، ورزشگاه جاکا بارینگ

چهارشنبه - 21/12/87
گروه C
* الجزیره امارات - ام صلال قطر، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید
* الاتحاد عربستان - استقلال ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک عبدالله جده

گروه D
* سپاهان ایران - الشباب امارات، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* کوروچی (بنیادکار) ازبکستان - الاتفاق عربستان، 15:30، ورزشگاه جار تاشکند

گروه G
* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - کاشمیا آنتلرز ژاپن، ساعت 14:30، ورزشگاه جام جهانی سوون
* شانگهای شن هوا چین - آرمد فورس سنگاپور، ساعت 15:30، ورزشگاه شانگهای هنگ کنگ

گروه H
* کاوازاکی فرونتال ژاپن - تیانجین تدا  چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاوزاکی تودوروکی
* اف سی مارینوس استرالیا - پهانگ استیلرز، ساعت 13:30، ورزشگاه سنترال مارینوس

کد مطلب 846629

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