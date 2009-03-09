طرح پاکسازی منطقه "پیربنو" با مشارکت زندانیان فارس اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیرکل زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی استان فارس ظهر امروز در جریان اجرای مراسم این طرح گفت: در مرحله اول این طرح بیش از 150 زندانی شرکت دارند که در مراحل بعدی به افزون بر یک هزار زندانی خواهد رسید که در قالب این طرح، پاکسازی و جمع آوری زباله ها از اطراف خیابانهای منطقه شاپورجان آغاز و تا اطراف مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی فارس ادامه خواهد یافت .

ناصر جعفرقلی افزود: هدف از اجرای این طرح، ادای دین زندانیان به جامعه، افزایش اعتماد به نفس آنان، کاهش هزینه های اجتماعی و پاکیزه کردن خیابانهای منتهی به مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی فارس در آستانه فرا رسیدن عید نوروز است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر پاکسازی فضا علاوه بر سلامت و ارتقا بهداشت روانی زندانیان، برای پرسنل نیز مهم است زیرا در دنیا برخی از کشورها با انجام فعالیتها و سرگرمی درمانی شرایط تحمل حبس را برای زندانیان قابل تحمل تر کرده است.

جعفرقلی گفت: البته در ایران هنوز انجام اینگونه کارهای اجتماعی حرفه ای نشده است که باید توجه ویژه ای به اینگونه کارهای اجتماعی شود .

این مقام ارشد زندان های فارس یادآور شد: مکاتباتی با مسئولان شهری در زمینه تاثیرات شگرف اقتصادی این گونه طرحها انجام شده و آمادگی کامل برای ارائه خدمات شهری با حداقل هزینه ها وجود دارد .

وی افزود: مسئولان نباید زندانی را فقط در پشت میله های زندان ببینند بلکه باید شاهد آن باشند که زندانیان توان زیادی در ارائه خدمات دارند و به طور کلی احساس بهتری نسبت به مددجویان داشته باشند .

جعفرقلی تصریح کرد: اعتقاد این است مددجویان هر کدام به وسیله جرائمی که مرتکب شده اند خساراتی به جامعه وارد کرده اند که با برگزاری جلسات مشاوره ای و انجام کارهای روان درمانی با آنان، مقرر شد به منظور رفع آن خسارتها، اقدام به پاکسازی منطقه کنند .

مدیرکل زندان های فارس ادامه داد: امروزه اقدامهایی مانند این طرح در بین جهان تعریف شده است و اگر مسئولان شهری کمک کنند می توانیم با استفاده از این پتانسیل های موجود در خدمات شهری مشارکت داشته باشیم .

مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی فارس ( پیربنو) با بیش از یک هزار و 500 زندانی در 15 کیلومتری جاده کیان آباد شیراز قرار دارد که از این تعداد بیش از 750 نفر آن در مراکز اشتغال مشغول کار هستند.