شناسایی 1956 معلم روستایی فاقد مسکن در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در محل استانداری لرستان، اظهار داشت: با قول مساعد استاندار لرستان ق‍ر‌ار است ب‍ه‌ م‍ن‍ظور رف‍‍ع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍س‍ک‍ن‌ م‍‍ع‍ل‍م‍‍ان‌ در م‍ن‍‍اطق‌ روس‍ت‍‍ای‍‍ی‌، اقداماتی ص‍ورت‌ گ‍ی‍رد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اقدامات استاندار لرستان مشکل معلمان روستایی فاقد مسکن در لرستان مرتفع شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان در ادامه عنوان کرد: ‌عدم مشارکت برخی از خانواده ها در پیگیری مسائل آموزشی فرزندانشان یکی از معضلات پیش روی معلمان است که در راستای پ‍ی‍ش‍ب‍رد ‌ا‌ه‍د‌اف‌ ن‍ظ‍ام‌ ت‍‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ مقرر شده با برگزاری کلاسهای آموزش خانواده ضرورت توجه بیشتر آنان را به این موضوع را ارتقا داد.

همایش کاسیت ها در لرستان برگزار می شود

ماکنعلی همچنین به برگزاری ‌ه‍م‍‍ای‍ش‌ ک‍‍اس‍ی‍ت‌ ‌ه‍‍ا ‌به اب‍ت‍ک‍‍ار ت‍‍ع‍د‌اد‌ی‌ ‌از د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ ‌اس‍ت‍‍ع‍د‌اد‌ه‍‍ا‌ی‌ درخ‍ش‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ اشاره کرد و افزود: این همایش به منظور شناساندن تمدن و فرهنگ قوم لر در طول تاریخ برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: این طرح قرار است در قالب نمایشگاه صنایع دستی و به همت کارگروه گردشگری با محوریت و همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صدا و سیما، گروه تاریخ آموزش و پرورش و دانشگاه لرستان، سازمان ملی جوانان و دستگاههایی که می توانند با این طرح همکاری نمایند برگزار شود.

به گزارش مهر، در این جلسه طرح آموزش خانواده در شورای آموزش و پرورش مطرح شد که به تصویب استاندار و اعضای این شورا رسید.

در این طرح مقرر شد دستگاههای اجرایی به طور جداگانه با همکاری آموزش و پرورش تلاشهایی را جهت آموزش اولیاء به منظور ارتقاء تعلیم و تربیت دانش آموزان انجام دهند.