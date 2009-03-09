ششمین دوره جام AFC از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هفته اول مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است:
سه شنبه - 20/12/87
گروه A
* التلال یمن - البسیتین بحرین
* العهد لبنان - نفتچی ازبکستان
گروه B
* السویق عمان - الصفا لبنان
* الزورا عراق - الهلال ساحلی یمن
گروه C
* العربی کویت - العروبه عمان
* المبره لبنان - اربیل عراق
گروه D
* الوحدات اردن - الکویت کویت
* الکرامه سوریه - موهان باگان هند
گروه E
* دمپو هند - المجد سوریه
* المحرق بحرین - الفیصلی اردن
گروه F
* سوت چاینا هنگ کنگ - پی اس ام اس مدان اندونزی
* جوهور مالزی - وی بی اسپورت مالدیو
گروه G
* اف ث چونبوری تایلند - ایسترن هنگ کنگ
* هوا فات هانوی ویتنام - کداه مالزی
گروه H
* والنسیا مالدیو - پرونشیال الکتریکال آتوریتی تایلند
* هوم یونایتد سنگاپور - بیکامکس بین دونگ ویتنام
نظر شما