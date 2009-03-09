ششمین دوره جام AFC از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هفته اول مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است:

سه شنبه - 20/12/87

گروه A

* التلال یمن - البسیتین بحرین

* العهد لبنان - نفتچی ازبکستان

گروه B

* السویق عمان - الصفا لبنان

* الزورا عراق - الهلال ساحلی یمن

گروه C

* العربی کویت - العروبه عمان

* المبره لبنان - اربیل عراق

گروه D

* الوحدات اردن - الکویت کویت

* الکرامه سوریه - موهان باگان هند

گروه E

* دمپو هند - المجد سوریه

* المحرق بحرین - الفیصلی اردن

گروه F

* سوت چاینا هنگ کنگ - پی اس ام اس مدان اندونزی

* جوهور مالزی - وی بی اسپورت مالدیو

گروه G

* اف ث چونبوری تایلند - ایسترن هنگ کنگ

* هوا فات هانوی ویتنام - کداه مالزی

گروه H

* والنسیا مالدیو - پرونشیال الکتریکال آتوریتی تایلند

* هوم یونایتد سنگاپور - بیکامکس بین دونگ ویتنام