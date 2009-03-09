  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۱

ششمین دوره جام AFC از فردا آغاز می شود

ششمین دوره جام AFC از فردا آغاز می شود

ششمین دوره مسابقات فوتبال جام AFC از فردا با برگزاری 16 بازی در گروه‌های هشتگانه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هفته اول مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است:
سه شنبه - 20/12/87
گروه A
* التلال یمن - البسیتین بحرین
* العهد لبنان - نفتچی ازبکستان

گروه B
* السویق عمان - الصفا لبنان
* الزورا عراق - الهلال ساحلی یمن

گروه C
* العربی کویت - العروبه عمان
* المبره لبنان - اربیل عراق

گروه D
* الوحدات اردن - الکویت کویت
* الکرامه سوریه - موهان باگان هند

گروه E
* دمپو هند - المجد سوریه
* المحرق بحرین - الفیصلی اردن

گروه F
* سوت چاینا هنگ کنگ - پی اس ام اس مدان اندونزی
* جوهور مالزی -  وی بی اسپورت مالدیو

گروه G
* اف ث چونبوری تایلند - ایسترن هنگ کنگ
* هوا فات هانوی ویتنام - کداه مالزی

گروه H
* والنسیا مالدیو - پرونشیال الکتریکال آتوریتی تایلند
* هوم یونایتد سنگاپور - بیکامکس بین دونگ ویتنام

کد مطلب 846641

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها