آخرین تغییرات آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصویب چهار رشته جدید و تسهیلاتی که برای داوطلبان فارغ‌التحصیل رشته های هوشبری و اتاق عمل در نظر گرفته شده، کلیه داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir از آخرین تغییرات آزمون مطلع شوند.

بر اساس این تغییرات فارغ التحصیلان رشته های هوشبری و اتاق عمل می توانند در کلیه رشته هایی که فارغ التحصیلان رشته پرستاری نیز مجاز به تحصیل در آن هستند، ثبت نام کنند.

همچنین چهار رشته جدید با نام سلامت و رسانه، پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، فیزیوتراپی ورزشی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی به رشته های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال 88 اضافه شده و افراد متقاضی ثبت نام در یکی از این رشته ها می تواند تا 25 اسفند ماه جاری در آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبانی که پیش از این در آزمون ثبت نام کرده اند در صورتی که خواهان تغییر رشته به یکی از این چهار رشته هستند می توانند در فرجه زمانی تصحیح و ویرایش فرم ثبت نام از تاریخ 26 تا 28 اسفندماه جاری نسبت به تغییر رشته خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت هر داوطلب تنها مجاز به ثبت نام در یک رشته است و هرگونه جابجایی و انتقال در مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی ممنوع است.