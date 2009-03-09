به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این نمایشگاه شامل 50 اثر با موضوع مناظر طبیعت، مینیاتور، طبیعت بی‌جان، چهره و ... از آثار هنرجویان فرهنگسرا و مدرس آنهاست.

فرشته کریمی، مهناز امیری، سیدایمان ایمانی‌پور، مرضیه بختیاری، زهرا زابلی، مرضیه عباسی، معصومه علیپور، حدیث غبرایی و امیرعباس امیرمقدم از این جمله هنرمندان هستند. علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی خیابان شریعتی، سیدخندان، خیابان ارسباران مراجعه کنند.

- نمایشگاه سنگ نغمه فرهنگی با عنوان "گوهرهای طبیعی" تا 27 اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه سرو فرهنگسرای بانو برپاست. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد در این نمایشگاه سنگ‌های مرتبط با ماه تولد و زیورآلات ساخته شده از سنگ در معرض دید عموم قرار گرفته است.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، کوی ساعی دوم مراجعه کنند.