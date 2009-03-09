کاهش 20 درصدی میزان بارندگی نسبت به 40 سال گذشته در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر نیرو در امور فاضلاب ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران افزود: با توجه به کاهش میزان بارندگی روند خشکسالی همچنان ادامه دارد.

وی آب را چالش بزرگ جهانی اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه منابع آبی موجود در دنیا پایین است، خاطرنشان کرد: جهان با چالشی به نام بحران آب مواجه شده است.

نامجو گفت: دنیا در تحولات و تغییرات مهمی به سر می برد و یکی از تغییرات آن اقلیم بوده که مصرف و فرهنگ استفاده از آب را در جهان تغییر داده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه امروزه جهان در حال رشد تکنولوژی و دانش صنعت و خلاقیت است یادآور شد: با تکیه بر دانش بسیاری از کشورها نظیر ترکیه، سوریه منابع آبی را در انحصار خود قرار داده و از این منابع به خوبی حفاظت و نگهداری می کنند.

وی در ادامه گفت: دولت نهم با نگاه ویژه به روستاها 500 میلیارد تومان جهت آبرسانی به مناطق روستایی کشور اختصاص داده است.

نامجو سیاست آب و فاضلاب کشور را در جهت ترویج و فرهنگ آبرسانی در روستاها و توجه ویژه دولت به این مهم دانست و افزود: مازندران با دارا بودن منابع آبهای سطحی باید توجه جدی تری نسبت به تامین آب آن صورت گیرد.

در پایان این مراسم حسین بزرگر به عنوان مدیرعامل جدید آب و فاضلاب روستایی مازندران معرفی و از زحمات علی اکبر خورشیدی تجلیل شد.