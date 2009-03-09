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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۳

معاون وزیر نیرو:

کاهش 20 درصدی میزان بارندگی نسبت به 40 سال گذشته در ایران

کاهش 20 درصدی میزان بارندگی نسبت به 40 سال گذشته در ایران

ساری - خبرگزاری مهر: مجید نامجو با اشاره به اینکه سال آینده روزهای سختی از نظر کم آبی پیش رو داریم، اظهار داشت: میزان بارندگی سال آتی 20 درصد پایین تر از میانگین 40 سال گذشته پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر نیرو در امور فاضلاب ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران افزود: با توجه به کاهش میزان بارندگی روند خشکسالی همچنان ادامه دارد.

وی آب را چالش بزرگ جهانی اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه منابع آبی موجود در دنیا پایین است، خاطرنشان کرد: جهان با چالشی به نام بحران آب مواجه شده است.

نامجو گفت: دنیا در تحولات و تغییرات مهمی به سر می برد و یکی از تغییرات آن اقلیم بوده که مصرف و فرهنگ استفاده از آب را در جهان تغییر داده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه امروزه جهان در حال رشد تکنولوژی و دانش صنعت و خلاقیت است یادآور شد: با تکیه بر دانش بسیاری از کشورها نظیر ترکیه، سوریه منابع آبی را در انحصار خود قرار داده و از این منابع به خوبی حفاظت و نگهداری می کنند.

وی در ادامه گفت: دولت نهم با نگاه ویژه به روستاها 500 میلیارد تومان جهت آبرسانی به مناطق روستایی کشور اختصاص داده است.

نامجو سیاست آب و فاضلاب کشور را در جهت ترویج و فرهنگ آبرسانی در روستاها و توجه ویژه دولت به این مهم دانست و افزود: مازندران با دارا بودن منابع آبهای سطحی باید توجه جدی تری نسبت به تامین آب آن صورت گیرد.

در پایان این مراسم حسین بزرگر به عنوان مدیرعامل جدید آب و فاضلاب روستایی مازندران معرفی و از زحمات علی اکبر خورشیدی تجلیل شد.

کد مطلب 846649

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