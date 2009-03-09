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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۸

به منظور حمایت از مردم غزه؛

همایش گلریزان جامعه ورزش اردبیل برگزار شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: جامعه ورزش استان اردبیل با برگزاری همایش بزرگ گلریزان از مردم فلسطین و غزه حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ گلریزان جامعه ورزش استان اردبیل بعد از ظهر امروز با حضور استاندار، مدیران اجرایی، ورزشکاران و مردم اردبیل در زورخانه علی‌ بن‌ ابی طالب این شهرستان برگزار شد.

مدیر کل تربیت بدنی استان اردبیل در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش با مشارکت هیئتهای ورزشی، جامعه ورزشکاران و پیشکسوتان استان و همگام با سایر ارگانهای دولتی و خصوصی برگزار شد.

شروین اسبقیان در تشریح اهداف برگزاری این همایش افزود: جامعه ورزش استان بنابه وظیفه شرعی و اخلاقی و ملی در راستای کمک و حمایت از مردم فلسطین و غزه همایش بزرگ گلریزان را برگزار کرد.

وی همچنین اظهار همدردی ورزشکاران با کودکان و زنان مظلوم غزه را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و ابراز داشت: با شرکت گسترده ورزشکاران، مدیران و مردم استان اردبیل این اهداف کاملا تحقق یافته است.

مدیر کل تربیت بدنی استان در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خاطر نشان کرد: جنایت اخیر در غزه نشان داد که این رژیم جعلی به هیچ قوانین و اصولی بین المللی پایبند نبوده و از رفتارهای ددمنشانه برخوردار است.

وی متذکر شد: در مقابل این رفتارها باید امت اسلامی و به ویژه جامعه ورزشی کشورهای اسلامی با اتحاد وهمدلی و با توجه به تاثیرگذاری آن در افکارعمومی، انزجار خود را از رژیم جعلی نمایان سازند.

اسبقیان همچنین با تاکید بر حمایتهای مستمر مردم ایران و به ویژه جامعه ورزش استان از مردم مظلوم فلسطین تصریح کرد: امیدواریم زمانی فرابرسد که با این حمایتها سرزمین فلسطین آزاد شده و رژیم صهیونیستی برای همیشه نابود شود.

در همایش بزرگ گلریزان جامعه ورزش استان و با حمایتها و کمکهای مالی صورت گرفته بالغ بر 300 میلیون ریال کمکهای نقدی برای حمایت از مردم غزه دریافت شد.

کد مطلب 846651

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